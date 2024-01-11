Экономия сил и денег: овощные обрезки могут пригодиться в готовке самым неожиданным образом

Даже веточки от укропа лучше не выбрасывать.

Оставшиеся после готовки кусочки моркови или луковицы могут оказаться лишними. Если просто оставить обрезки в холодильнике, то быстро про них забудете. Но и торопиться выбрасывать остатки овощей не стоит. Им еще найдется полезное применение в кулинарии.

Даже сердцевины болгарского перца и веточки от зелени вовсе не бесполезные. Сложите их в пакет и отправьте в морозилку. Когда придет подходящее время, обрезки станут основой для полезного овощного бульона.

Продукты достаточно просто прокипятить, а после процедить суп и добавить остальные необходимые ингредиенты. В таком случае у блюда появится неповторимый аромат, говорится на Дзен-канале «Кухня наизнанку».

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