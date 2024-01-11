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Экономия сил и денег: овощные обрезки могут пригодиться в готовке самым неожиданным образом

Экономия сил и денег: овощные обрезки могут пригодиться в готовке самым неожиданным образом
Почему мудрые хозяйки не выбрасывают овощные обрезки

Даже веточки от укропа лучше не выбрасывать.

Оставшиеся после готовки кусочки моркови или луковицы могут оказаться лишними. Если просто оставить обрезки в холодильнике, то быстро про них забудете. Но и торопиться выбрасывать остатки овощей не стоит. Им еще найдется полезное применение в кулинарии.

Даже сердцевины болгарского перца и веточки от зелени вовсе не бесполезные. Сложите их в пакет и отправьте в морозилку. Когда придет подходящее время, обрезки станут основой для полезного овощного бульона.

Продукты достаточно просто прокипятить, а после процедить суп и добавить остальные необходимые ингредиенты. В таком случае у блюда появится неповторимый аромат, говорится на Дзен-канале «Кухня наизнанку».

Источник фото: Изображение от Sweet Life на Unsplash

Общество Кулинария Советы Продукты питания
11 января 2024 13:30
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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