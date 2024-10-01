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В петербургском лицее наткнулись на послания, оставленные учениками в XIX веке (фото)

1 октября 2024 16:36
В петербургском лицее наткнулись на послания, оставленные учениками в XIX веке (фото)
В петербургском лицее наткнулись на послания, оставленные учениками в XIX веке (фото)
Legion-Media

Реставраторы расчищали помещение, когда обратили внимание на необычную находку.

В Санкт-Петербурге обнаружена удивительная историческая находка — в Николаевском кавалерийском училище (ныне лицей № 280 им. М. Ю. Лермонтова) были найдены надписи, оставленные учениками еще в XIX веке. Эти своеобразные автографы находились на стенах домовой церкви Сошествия Святого Духа, когда реставраторы занимались расчисткой помещений.

Среди надписей можно увидеть имена, такие как «Н. В. Саловъ. 1888», «Бурдуков 85», и другие. Одни аккуратно выведены, другие — нацарапаны с дерзким размахом, по диагонали.

Как рассказали специалисты «Фонтанка», эта находка не только имеет историческую ценность, но и показывает давнюю традицию учеников оставлять свои подписи на стенах. По мнению реставраторов, таким образом юнкера выражали свою принадлежность к училищу и оставляли следы для будущих поколений.

На данный момент все надписи бережно очищены и покрыты защитным стеклом, чтобы сохранить их в первозданном виде. Сейчас в помещении, где находились эти автографы, располагается музыкальная гостиная, но историческое значение этой комнаты теперь только усиливается благодаря найденным надписям. Строительная компания ПИК, которая занималась восстановлением здания, подтвердила, что обнаруженные надписи уже музеефицированы.

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Автор:
Екатерина Адамова
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