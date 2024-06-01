Не только загорать: чем еще можно заняться на пляже, чтобы не было скучно

Почему-то многие представляют отдых на пляже тюленьим, расслабленным и ленивым, но сделать его можно совершенно другим. У воды можно не только загорать и валяться на лежаке. Есть как минимум пять занятий, которые понравятся и детям, и взрослым.

Песочные замки

Первое, что приходит в голову каждому отдыхающему, так это строить красивые песочные замки. Если у вас есть отпрыски, то устройте мини-соревнования, у кого получится лучше. Делать можно не только само главное здание, но и возвести стены вокруг него, пристройки, рвы, заполненные водой. Это очень увлекательно. Не забудьте только надеть головные уборы, чтобы не напекло голову.

Фигурки из камней

На песке многие камушками выкладывают необычные фигуры. Увидеть потом можно и драконов, и русалок, и морских чудовищ. Тут фантазия безгранична. Помогать создавать шедевр могут все ваши родные и близкие. Когда вы уедете домой, рисунок останется на месте и с ним могут фотографироваться уже другие люди. Такое занятие очень расслабляет. Время проходит незаметно.

Источник фото: Legion-Media

Фрисби

Поиграйте во фрисби. Если, например, воланчик для бадминтона будет постоянно сдуваться ветром, то вот летающая тарелка наоборот идеально создана для циркулирующих потоков воздуха. Встаньте на небольшом расстоянии с семьей или друзьями и попробуйте поймать диск. Собакам, кстати, тоже очень нравится эта игра, так что и питомец будет доволен.

Волейбол

Обязательно берите с собой мяч, если отправляетесь на море большой компанией. Играть в волейбол, хоть и любительский, у моря намного приятнее, чем в спортивном зале. Поделитесь на команды (в некоторых местах даже есть специальные сетки), или вставайте в круг, подавая спортивный снаряд друг другу. Это не только весело, но еще и для здоровья полезно.

Источник фото: Legion-Media

Воздушный змей

Помните в детстве как вы с родителями запускали воздушного змея? Почему бы этого не сделать на пляже? Там созданы идеальные условия, чтобы ваш аппарат взмыл вверх, как ракета. Его можно купить, а можно и сделать своими руками.

Конечно, лучше бежать по пляжу, когда там не очень много людей. Разгон для такого действа нужно все-таки взять хороший, а если на вашем пути постоянно будут встречаться преграды в виде полуголых тел, то ничего хорошего точно не выйдет.

Источник фото: Legion-Media