На ремонте разоритесь: эта популярная ошибка «убивает» микроволновку

Без микроволновки на кухне жизнь заметно осложнится. Поэтому не стоит доводить технику до плачевного состояния. А ведь всего одна ошибка может повлечь за собой неприятные последствия.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин пояснил, что ничего страшного не случится, если случайно включить пустую микроволновку. Не навредит ей и нагрев без специального колпака. Гораздо хуже использовать неподходящую посуду, поэтому этот момент нужно обязательно проверять.

«Она не может разрушить саму микроволновку, но емкость способна лопнуть или взорваться. Частички стекла оставят повреждения, пластик же потечет. Это будет загрязнение внутреннего объема устройства», — отметил специалист в беседе с порталом «Городовой».

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