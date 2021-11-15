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«Начинают больше тратить и меньше сберегать»: Набиуллина обвинила россиян в росте инфляции

Опубликовано: 15 ноября 2021 14:36
«Начинают больше тратить и меньше сберегать»: Набиуллина обвинила россиян в росте инфляции
«Начинают больше тратить и меньше сберегать»: Набиуллина обвинила россиян в росте инфляции
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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина связала рост инфляции с неразумным поведением россиян. По ее словам, граждане уверены, что цены будут все время расти, и поэтому создают повышенный денежный спрос на товары. Заявление главы ЦБ РФ прозвучало в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

Набиуллина объяснила, что предложение не успевает за спросом, что приводит к раскручиванию инфляционной спирали. По ее словам, россияне начинают больше тратить и меньше сберегать. Также к повышению цен приводит использование кредитных средств, которыми все чаще пользуются при покупках. Этот фактор приводит к росту потребительского кредита. Такая тенденция может спровоцировать повышение денежного спроса, который не успевает поспевать за предложением, считает глава ЦБ. При этом экономику ожидают временные трудности, но эффект от них будет в долгосрочной перспективе.

Набиуллина также отметила, что при росте цен на товары-триггеры, к которым относятся в том числе и продукты питания, инфляционные ожидания населения «подогреваются». Сейчас они вернулись к уровню 2016 года, когда экономика пережила валютный кризис.

Помимо прочего, глава Центробанка не исключает дальнейшее повышение ключевой ставки, которая уже составляет 7,5%. Глава ЦБ предположила, что ее значение будет оставаться выше нейтральной планки и, возможно, продолжит расти.

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Автор:
Вадим Антиликаторов
Экономика
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