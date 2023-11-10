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Не допускайте этих ошибок при уходе за сансевиерией: потеряете «щучий хвост» навсегда

Не допускайте этих ошибок при уходе за сансевиерией: потеряете «щучий хвост» навсегда
Какие ошибки зимой могут погубить «щучий хвост»

Растение не приспособлено к холодам.

Самый тяжелый период для неприхотливой в уходе сансевиерии, которую в народе именуют «щучим хвостом», наступает зимой. Нужно максимально окружить цветок заботой, чтобы не потерять его навсегда. Малейшая ошибка приведет к печальному финалу.

С наступлением морозов необходимо сократить поливы. Растение совершенно не переносит избытка воды. Важно также следить за тем, чтобы температура воздуха в помещении не опускалась ниже 16 градусов. На холодном подоконнике цветку может быть некомфортно.

Особое внимание стоит уделить листьям «щучьего хвоста». Регулярно протирайте их от пыли, чтобы фотосинтез происходил беспрепятственно. Цветку хоть и не надо много света, но зимой он лишним точно не будет, говорится на портале Express.

Источник фото: Фото автора freestocks на Unsplash

Общество Цветы Советы
10 ноября 2023 15:00
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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