Не почтовые, а декоративные: почему в Красном Селе пришлось спасать птиц мира

Голуби, как известно, являются символом мира. В Красном Селе на 9 мая белых птиц выпускали в небо в честь праздника, но потом им потребовалась помощь, так как многие из них оказались декоративными и не приспособленными к жизни на воле.

После Дня Победы активисты развернули настоящую спасательную операцию — местные жители и волонтеры попытались собрать голубей, которые оказались на улицах города, не готовые к самостоятельной жизни.

С чего все началось

В финале концерта, посвященного Дню Победы, организаторы выпустили в небо около 120 белых голубей. Зрелище, конечно, красивое — птицы взмыли в небо, символизируя мир и надежду. Но вскоре после этого горожане начали находить голубей на улицах, в парках и скверах. Многие из них были истощены, ослаблены или даже погибли. Некоторые птицы просто не знали, куда лететь и как вернуться домой.

Почему так получилось?

Дело в том, что эти голуби, особенно декоративные породы, не обучены возвращению домой. В отличие от почтовых голубей, у них плохо развито чувство ориентации. Более того, птиц выпустили уже в сумерках, а голуби — дневные птицы, которые должны летать при свете дня, чтобы ориентироваться и успеть вернуться домой. Выпускать их вечером — значит обрекать на потерю и гибель.

Как спасают голубей?

Местные жители не смогли оставить птиц на произвол судьбы. Они начали отлавливать их, чтобы передать их в специализированный приют в Купчино. Там сейчас находятся семь голубей, которых удалось спасти, но несколько птиц погибли из-за сильного истощения.

Приют «Орландо», где сейчас находятся голуби, возглавляет Мария Кочубей — человек с 11-летним опытом работы с птицами. Она объясняет, что среди спасенных голубей только один был почтовым и мог вернуться домой, остальные — декоративные, и они остаются там, где их выпустили. Мария призывает горожан помогать и приносить найденных птиц в приют, передает Mash на Мойке.

Что дальше?

Волонтеры и зоозащитники планируют продолжать спасательную операцию, лечить и кормить голубей, а также искать им новых хозяев или обеспечивать условия на голубятне. Местные власти пока не дали четких ответов по поводу организаторов и ответственности за случившееся, но жители города объединяются, чтобы помочь тем, кто оказался в беде.