Не только море и песок: что еще интересного можно посмотреть в Анапе

Анапа — город-курорт в Краснодарском крае, который ежегодно принимает более пяти миллионов туристов. Это данные за 2023 год. В 2024-ом ожидают еще на 20% больше. Но в этот городок люди едут не только, чтобы искупаться в Черном море и позагорать. Есть и другие достопримечательности, которые так и манят приезжих.

Что посмотреть в городе

Очень нравится туристам Анапский маяк. Он был практически полностью разрушен во время войны, но в 1955 году снова восстановлен. Рядом туристы делают селфи и красивые фото. Особенно они эффектны на закате.

Любителям всего древнего и старого понравится в музее «Горгиппия». Он находится в 20 минутах ходьбы от маяка. Увидеть можно центральную улица II века, жилые кварталы, оборонительные постройки и даже фрагменты водопровода.

Фото можно сделать и у памятника османской военной архитектуры XVIII века. Так называются «Русские ворота» 1954 года постройки. Крепость хорошо сохранилась не без реставрации, конечно.

Источник фото: Legion-Media

Что посмотреть за городом

За городом есть достопримечательность под названием «800 ступеней». Это лестница, которая ведет к морю. Место не только красивое, но и еще проверяющее туристов на прочность. Преодолеть такую преграду смогут далеко не все.

Если отъедете примерно 17 километров от Анапы, увидите озеро с огромными кипарисами. Они стоят в озере, вода которых отражает солнечный свет и стволы деревьев. Туристы могут сделать невероятной красоты фотографии, будто они находятся не в Анапе, а где-то в Японии. Особенно красиво там осенью.

Источник фото: Legion-Media

Между селами Су-Псех и Варваровкой есть Лысая гора, на которой по легендам собираются ведьмы. Конечно, доказать это пока никому не удавалось, но если это правда, то понятно почему именно это место облюбовали женщины с магическими способностями. Вид на море открывается просто потрясающий. Добраться до Лысой горы можно на 126 автобусе.

Как добраться до Анапы

В Анапу едут поезда. Если вы отправитесь из Москвы, то дорога займет около суток, а вот из Санкт-Петербурга почти в два раза дольше. За плацкарт придется заплатить около четырех тысяч рублей за человека.

Можно долететь на самолете в Сочи и потом на электричке доехать до Анапы. Пусть на «Ласточке» займет примерно семь часов, за билет нужно будет заплатить примерно 2300 рублей. Стоимость за место в самолете меняется в зависимости от даты и авиакомпании.

На автобусе из Москвы вы тоже сможете добраться. Просидеть на кресле придется одни сутки и еще плюс один час. Цена билета около — 5500 рублей.

Источник фото: Legion-Media