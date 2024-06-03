Не только море и песок: что еще интересного можно посмотреть в Анапе

Анапа — город-курорт в Краснодарском крае, который ежегодно принимает более пяти миллионов туристов. Это данные за 2023 год. В 2024-ом ожидают еще на 20% больше. Но в этот городок люди едут не только, чтобы искупаться в Черном море и позагорать. Есть и другие достопримечательности, которые так и манят приезжих.
Что посмотреть в городе
Очень нравится туристам Анапский маяк. Он был практически полностью разрушен во время войны, но в 1955 году снова восстановлен. Рядом туристы делают селфи и красивые фото. Особенно они эффектны на закате.
Любителям всего древнего и старого понравится в музее «Горгиппия». Он находится в 20 минутах ходьбы от маяка. Увидеть можно центральную улица II века, жилые кварталы, оборонительные постройки и даже фрагменты водопровода.
Фото можно сделать и у памятника османской военной архитектуры XVIII века. Так называются «Русские ворота» 1954 года постройки. Крепость хорошо сохранилась не без реставрации, конечно.
Что посмотреть за городом
За городом есть достопримечательность под названием «800 ступеней». Это лестница, которая ведет к морю. Место не только красивое, но и еще проверяющее туристов на прочность. Преодолеть такую преграду смогут далеко не все.
Если отъедете примерно 17 километров от Анапы, увидите озеро с огромными кипарисами. Они стоят в озере, вода которых отражает солнечный свет и стволы деревьев. Туристы могут сделать невероятной красоты фотографии, будто они находятся не в Анапе, а где-то в Японии. Особенно красиво там осенью.
Между селами Су-Псех и Варваровкой есть Лысая гора, на которой по легендам собираются ведьмы. Конечно, доказать это пока никому не удавалось, но если это правда, то понятно почему именно это место облюбовали женщины с магическими способностями. Вид на море открывается просто потрясающий. Добраться до Лысой горы можно на 126 автобусе.
Как добраться до Анапы
В Анапу едут поезда. Если вы отправитесь из Москвы, то дорога займет около суток, а вот из Санкт-Петербурга почти в два раза дольше. За плацкарт придется заплатить около четырех тысяч рублей за человека.
Можно долететь на самолете в Сочи и потом на электричке доехать до Анапы. Пусть на «Ласточке» займет примерно семь часов, за билет нужно будет заплатить примерно 2300 рублей. Стоимость за место в самолете меняется в зависимости от даты и авиакомпании.
На автобусе из Москвы вы тоже сможете добраться. Просидеть на кресле придется одни сутки и еще плюс один час. Цена билета около — 5500 рублей.
Источник фото: Legion-Media