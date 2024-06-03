Не только пышки на Большой Конюшенной: вот что еще стоит обязательно поесть в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург славится не только своими легендарными достопримечательностями, но и едой. Порой в некоторые заведения очередь встраивается километровая. Если вы до сих пор считаете, что в городе на Неве можно отведать только нежнейшие пышки, то вы сильно заблуждаетесь. Там есть еще блюда, от которых у вас снесет голову.

Пышки

Конечно же, на первом месте стоят пышки и знаменитая пышечная на Большой Конюшенной, 25. Этот адрес есть практически во всех путеводителях и туристы не упускают возможности вкусить то самое яство, которое и по сей день готовится по оригинальной рецептуре аж с 1958 года. Именно тогда и открылось это заведение.

Внутри никаких вычурных локаций и декора вы не увидите. Вам подадут дрожжевые кругляшки классические либо с начинкой, с джемом или посыпкой. В качестве напитка можно выбрать чай, кофе, какао. Авторских латте на миндальном не ждите. Там все намного проще. По статистике ежедневно через пышечную проходит около двух тысяч человек, но не пугайте очереди. Она проходит быстро и незаметно.

Источник фото: Legion-Media

Пирожковые

В Ленинграде обожали есть пирожки и пироги, но чтобы не возиться с тестом дома, их покупали в специальных заведениях. Некоторые из советских кафе с мучными изделиями сохранились и сейчас. Располагаются они на Московском проспекте, 192, улице Чайковского, 40 и Рылеева, 41.

В этих легендарных местах вы окунетесь в прошлое и отведаете пирожки с картошкой, капустой, ливером или яблоками. Именитый шеф-повар Константин Ивлев часто там бывает, целуя ручки поварам.

Шаверма

Во многих региона России до сих пор не могут определиться, как же правильно называть скрученное с овощами и мясом в лаваш блюдо. Где-то это шаурма, а в Санкт-Петербурге однозначно шаверма. Тут готовят ее совершенно по-разному. Можно попробовать новомодную на черной лепешке с креветками, а можно пройтись по классике. Такой общепит располагается чуть ли не на каждом углу, особенно в центре города.

Корюшка

Весной в городе на Неве начинается промысел корюшки. Маленькую рыбку, пахнущую свежим огурцом, подают практически во всех кафе и ресторанах. Ее панируют и жарят на сковороде. Некоторые гости съедают даже головы и плавники. Они забавно хрустят.

Источник фото: Legion-Media

Горячее блюдо

И не забудьте о ленинградском рассольнике. Бульон готовится исключительно на говядине, а не на курице, как во многих городах необъятной страны. Этот суп подают во всех заведениях, так что может заказать несколько порций и самостоятельно сравнить, где же вкуснее.

Источник фото: Legion-Media