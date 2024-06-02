Не только йога и практики: чем заняться на Бали, чтобы не умереть со скуки

Почему-то считается, что Бали — это курорт исключительно для хипстеров, осознанных женщин, звезд или богатых олигархов, но это совсем не так. Тур на остров Индонезии обойдется не дороже, чем в хороший пятизвездочный отель Турции или Египта.

Есть мнение, что Бали считается райским уголком только потому что там нужно исключительно отдыхать на пляжах или попивать вкусные коктейли, лежа в гамаке. Это тоже миф. В этом крохотном туристическом местечке есть на что посмотреть и чем заняться.

Серфинг

На Бали многие летят ради серфинга и тут он развит просто великолепно. На доску опытные инструкторы поставят не только вас, но и ваших детей и даже собаку. Да-да, такая профессия в мире тоже имеется и пользуется огромным спросом у богатых олигархов. Едьте на Куту. Именно там вы ощутите все наслаждение от покорения неукротимых волн.

Источник фото: Legion-Media

Дайвинг

Если вы не боитесь погружений, то остров Бали просто создан для того, чтобы изучать его подводный мир. Увидеть можно коралловые рифы, красивых рыбок и черепах. Дух точно захватит от такой красоты.

Лес обезьян и цапли

Как только вам надоест плавать, отправляйтесь в город Убуд. Население составляет чуть больше ста тысяч человек. Именно в этом местечке располагается знаменитый на весь мир Лес обезьян. Эти животные (а там их более 700 особей) будут лазать у вас по спине и голове, вытаскивать из сумок очки и платки, делать с вами селфи и воровать вкусняшки. После не забудьте заехать в деревню Петулу. Там туристы могут понаблюдать за миграцией цапель. Зрелище просто потрясающее.

Источник фото: Legion-Media

Рисовые поля

Несколько часов езды стоят того, чтобы увидеть рисовые террасы Джатилувих. Они располагаются на склоне горы. Культуру орошает специальная система субак, включенная во всемирное культурное наследие ЮНЕСКО. Экскурсия с гидом стоит от 55 долларов за человека. Если не хотите ехать далеко, то отправляйтесь на Тегалаланг. Они находятся недалеко от города Убуд. Там можно сделать яркие снимки, поесть в кафе или выпить коктейль.

Парк слонов

Это чудесное и милое место тоже расположено недалеко от Убуда в деревне Таро. Там вы сможете прокатиться верхом на слоне, помыть его, покормить и погладить малыша-слоненка. Экскурсии на этих величественных животных достаточно длительная. Около 40 минут вас будут катать по лесам и полям.

Вход в парк составляет 52 доллара для взрослого, за ребенка придется заплатить 40 долларов. Деньги понадобятся еще внутри. Быть может у вас возникнет желание купить сувенир из лавки или профессиональную фотографию от местного оператора.

Источник фото: Legion-Media