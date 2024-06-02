Не только йога и практики: чем заняться на Бали, чтобы не умереть со скуки

Почему-то считается, что Бали — это курорт исключительно для хипстеров, осознанных женщин, звезд или богатых олигархов, но это совсем не так. Тур на остров Индонезии обойдется не дороже, чем в хороший пятизвездочный отель Турции или Египта.
Есть мнение, что Бали считается райским уголком только потому что там нужно исключительно отдыхать на пляжах или попивать вкусные коктейли, лежа в гамаке. Это тоже миф. В этом крохотном туристическом местечке есть на что посмотреть и чем заняться.
Серфинг
На Бали многие летят ради серфинга и тут он развит просто великолепно. На доску опытные инструкторы поставят не только вас, но и ваших детей и даже собаку. Да-да, такая профессия в мире тоже имеется и пользуется огромным спросом у богатых олигархов. Едьте на Куту. Именно там вы ощутите все наслаждение от покорения неукротимых волн.
Дайвинг
Если вы не боитесь погружений, то остров Бали просто создан для того, чтобы изучать его подводный мир. Увидеть можно коралловые рифы, красивых рыбок и черепах. Дух точно захватит от такой красоты.
Лес обезьян и цапли
Как только вам надоест плавать, отправляйтесь в город Убуд. Население составляет чуть больше ста тысяч человек. Именно в этом местечке располагается знаменитый на весь мир Лес обезьян. Эти животные (а там их более 700 особей) будут лазать у вас по спине и голове, вытаскивать из сумок очки и платки, делать с вами селфи и воровать вкусняшки. После не забудьте заехать в деревню Петулу. Там туристы могут понаблюдать за миграцией цапель. Зрелище просто потрясающее.
Рисовые поля
Несколько часов езды стоят того, чтобы увидеть рисовые террасы Джатилувих. Они располагаются на склоне горы. Культуру орошает специальная система субак, включенная во всемирное культурное наследие ЮНЕСКО. Экскурсия с гидом стоит от 55 долларов за человека. Если не хотите ехать далеко, то отправляйтесь на Тегалаланг. Они находятся недалеко от города Убуд. Там можно сделать яркие снимки, поесть в кафе или выпить коктейль.
Парк слонов
Это чудесное и милое место тоже расположено недалеко от Убуда в деревне Таро. Там вы сможете прокатиться верхом на слоне, помыть его, покормить и погладить малыша-слоненка. Экскурсии на этих величественных животных достаточно длительная. Около 40 минут вас будут катать по лесам и полям.
Вход в парк составляет 52 доллара для взрослого, за ребенка придется заплатить 40 долларов. Деньги понадобятся еще внутри. Быть может у вас возникнет желание купить сувенир из лавки или профессиональную фотографию от местного оператора.
Источник фото: Legion-Media