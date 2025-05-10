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Не ясный сокол, но вместо «Ласточки»: в Петербурге появился первый «Финист» — совершенно новая электричка

Опубликовано: 10 мая 2025 19:31
электричка
Не ясный сокол, но вместо «Ласточки»: в Петербурге появился первый «Финист» — совершенно новая электричка
Фото: Городовой.ру

Чем она отличается и куда теперь возит пассажиров.

С 1 мая на Балтийском направлении петербургских электричек появился новый игрок — первый отечественный электропоезд «Финист» (ЭС104). Он заменяет «Ласточку» и в перспективе может стать её полноценным преемником.

По словам железнодорожников, это не просто обновлённая модель, а шаг к импортонезависимости — всё тяговое оборудование теперь российское.

Что внутри нового поезда

Пассажиры сразу оценят комфорт: в «Финисте» 656 удобных кресел, четыре туалета (в головных и в середине состава), кондиционеры, бесплатный Wi-Fi с фильмами и музыкой, USB-зарядки и даже крепления для велосипедов.

Мониторы заменили бегущие строки, а ярко-оранжевые поручни внутри вагонов добавляют современный акцент.

Как отличить «Финист» от «Ласточки»

Основное внешнее отличие — кабина машиниста: она стала более угловатой. Внутри — изменённая компоновка у туалетов (два вместо одного, без полукруглых перегородок) и крепления для велосипедов в зонах с откидными сиденьями.

Где ездит и что дальше

Пока единственный восьмивагонный «Финист» курсирует по Балтийскому направлению до станции Калище. Билет на него стоит столько же, сколько и на «Ласточку» — на терминалах уже появилась отметка «Ласточка/Финист». До конца 2025 года в Петербург поступят ещё четыре таких состава.

Так что, если заметите электричку с непривычно острым «носом» — это уже не «ласточка», а настоящий «Финист ясный сокол».

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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