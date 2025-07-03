Загадка петербургского пруда: может ли птица «принести» рыбу

Недавнее событие в Санкт-Петербурге — поимка леща в пруду парка Интернационалистов — всколыхнуло горожан. Ведь прежде в этом водоеме обитание такой рыбы никогда не фиксировалось.
Возник вопрос: откуда же лещ взялся в городском парке? Орнитолог, кандидат биологических наук Владимир Романов, попытался ответить порталу «Городовой» на этот необычный вопрос.
Птицы — виновницы торжества?
Одна из самых популярных версий — перенос икры рыбы птицами. Но насколько это вероятно? Владимир Романов считает, что такой способ появления рыбы вполне возможен.
«Ну, тут сложно сказать, каким способом. Различным», — отмечает орнитолог.
По его словам, птицы могут переносить икру на своем теле — «ну, там, с оперением, с лапами и так далее».
Научные данные: подтверждение или опровержение?
К сожалению, конкретных данных по динамике переноса икры птицами в данном случае, по словам эксперта, нет.
«Литература описывает этот вопрос, но я динамику не смотрел, честно говоря», — признается Владимир Романов.
В природе известны случаи, когда птицы, перенося икринки на своих лапах или перьях, способствуют распространению рыб в новых водоемах.
Необычный случай: загадка петербургского пруда
Появление леща в парке Интернационалистов требует исследования. Действительно ли птицы стали причиной появления леща в пруду?
Ведь вполне возможно, что лещ попал в пруд другим путем — например, был запущен кем-то из жителей или случайно попал сюда с паводковыми водами.
В любом случае, обнаружение леща в парке Интернационалистов — повод для горожан обратить внимание на окружающую природу.
Ведь даже в черте города, в окружении домов и асфальта, могут происходить удивительные события, которые заставляют нас задуматься о взаимосвязи всего живого.