На сливочное масло без растительных жиров укажет эта надпись: ищите ее на упаковке

Наличие надписи «ГОСТ» на упаковке сливочного масла еще не гарантирует того, что его вкус не разочарует. Это лишь означает, что продукт сделан по определенным стандартам, в которых допускается добавление растительных жиров. На чистый молочный продукт такая пометка не укажет.

Ни капли лишних ингредиентов нет лишь в товарах со стандартом ГОСТ Р 52253-2004. То же самое касается масла с надписью ГОСТ 32261-2013 на упаковке. Никакие заменили при его изготовлении не используются.

Не лишним будет проверить состав. На обороте должна быть фраза «изготовлено из коровьего молока». Есть марки, которые пишут лишь о пастеризованных сливках. Неизвестно, что именно подразумевают под этим производители, говорится на Дзен-канале «Людмила Плеханова. Готовим вместе».

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