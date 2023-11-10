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На сливочное масло без растительных жиров укажет эта надпись: ищите ее на упаковке

На сливочное масло без растительных жиров укажет эта надпись: ищите ее на упаковке
Какой ГОСТ указывают на сливочном масле без растительных жиров

Нужно обязательно сверить цифры.

Наличие надписи «ГОСТ» на упаковке сливочного масла еще не гарантирует того, что его вкус не разочарует. Это лишь означает, что продукт сделан по определенным стандартам, в которых допускается добавление растительных жиров. На чистый молочный продукт такая пометка не укажет.

Ни капли лишних ингредиентов нет лишь в товарах со стандартом ГОСТ Р 52253-2004. То же самое касается масла с надписью ГОСТ 32261-2013 на упаковке. Никакие заменили при его изготовлении не используются.

Не лишним будет проверить состав. На обороте должна быть фраза «изготовлено из коровьего молока». Есть марки, которые пишут лишь о пастеризованных сливках. Неизвестно, что именно подразумевают под этим производители, говорится на Дзен-канале «Людмила Плеханова. Готовим вместе».

Источник фото: Фото Сорина Георгита на Unsplash

Общество Продукты питания Советы
10 ноября 2023 14:00
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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