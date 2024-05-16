Никаких устриц и страниц в соцсетях: что еще запрещено делать членам королевской семьи

Многие девочки чуть ли не с самого детства мечтают стать принцессами, но для некоторых особ это стало явью. Нужно было просто родиться в королевской семье. Казалось бы, никаких хлопот, а только одни удовольствия ждут наследников и наследниц престола, но все не так радужно, как показывают в фильмах. Членам знатной семьи запрещено делать многие вещи. О некоторых вы даже не и догадывались.

Никаких интернет-знакомств

У миллиарда человек есть свои страницы в социальных сетях на разных платформах, чтобы общаться с друзьями и публиковать интересные фото с отдыха или просто красивые картинки. Членам королевской семьи иметь такие аккаунты строго запрещено. Есть официальные страницы дворца, на которых периодически появляются какие-то новости и снимки, но они довольно-таки пресные и скучные. Никакой самодеятельности, чтобы не спровоцировать СМИ и не разжечь какой-нибудь скандал.

Долой моллюсков

С едой тоже не все так просто. Оказалось, что представители знатного рода не могут есть устриц, моллюсков и ракообразных. Дело даже не в эстетике, а в безопасности. Этот вид пищи достаточно быстро портится и может стать ядовитым при неправильном хранении. Рисковать здоровьем точно никто не будет.

Источник фото: Legion-Media

Сдержанность в одежде

Летом женщины красят ногти в самые разнообразные цвета, будь то фиолетовые, красные, синие и зеленые оттенки. Эта роскошь для принцесс точно недоступна. Им разрешается лишь три варианта: бледно-розовое, бежевое или бесцветное покрытие. Покойная королева Елизавета II, например, с 1989 года всегда использовала один и тот же цвет под названием «Балетные туфельки» Essie.

Конечно, к стилю королевских особ приковано пристальное внимание. Порой они задают тренды, поэтому никаких экстремальных вырезов, кричащих тканей и вызывающих мини надето быть не должно. Длина платья в идеале чуть ниже колена, декольте закрыто, а на голове чаще всего есть небольшая шляпка. Касаются правила и принцев. До восьми лет им запрещено носить брюки. Наследники престола должны появляться на людях исключительно в шортах.

Источник фото: Legion-Media

Ходить по магазинам в одиночестве, естественно, тоже нельзя. За редким исключением придется делать это в компании телохранителей, но в целом такая потребность в королевской семье отсутствует. Их гардеробом занимаются специально обученные люди и стилисты.

Никаких автографов

Также королевским особам ни при каких обстоятельствах нельзя раздавать автографы, даже если маленькая девочка будет слезно умолять сделать это, стоя в толпе. Дело в том, что подпись могут подделать и использовать в корыстных целях. Ставить ее можно только на официальных документах, указано на портале «Коммерсантъ».

Источник фото: Legion-Media