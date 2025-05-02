Об этом месте не расскажут путеводители. История «Знаменки» — царской усадьбы, где время остановилось

В Петербурге можно увидеть не только отреставрированные дворцы и памятники, но и места, где время будто бы остановилось.

Усадьба Знаменка — это одна из тех красивых и атмосферных исторических мест в Петергофе, которые словно переносят в прошлое. Она расположена на берегу Финского залива и хранит в себе много интересных историй о жизни русской аристократии и императорской семьи.

Немного истории

Все началось еще в XVIII веке, когда здесь стояли дачи и небольшие имения. Одним из первых владельцев был боярин Иван Ржевский, который был знаком с Петром I. Позже усадьбу купил Алексей Разумовский — человек, близкий к императрице Елизавете. Именно при нем в середине XVIII века построили каменный дворец, который стал сердцем усадьбы, сообщает сайт Петергоф.

После смерти Алексея усадьба переходила из рук в руки, и каждый владелец что-то добавлял или менял. В XIX веке имение досталось великому князю Николаю Николаевичу старшему, который был большим любителем лошадей. При нем на территории появился огромный конюшенный двор, где могли разместиться около 90 лошадей.

Следующий владелец «Знаменки» — великий князь Петр Николаевич, кего жена увлекалась магией и дружила с гадалками и колдунами. Вскоре из Парижа к ним прибыл христианский оккультист Филипп Низье. Поговаривают, что тогда и начался закат величия императорской фамилии.

Архитектура и парк

Дворец в Знаменке — это красивое здание в стиле барокко, которое со временем немного менялось, но сохранило свою элегантность. Внутри его украшали изящные интерьеры, а вокруг разбили большой парк с аккуратными аллеями, прудами и беседками.

Старейшая постройка на территории усадьбы — это церковь святых апостолов Петра и Павла. Ей заменили деревянную церковь, которая стояла там со времен Петра Великого.

Усадьба после революции и сейчас

После революции усадьба была национализирована и использовалась для разных нужд — там размещались детские учреждения и учебные заведения. Во время войны «Знаменка» сильно пострадала, а через 15 лет на ее территории был найден схрон немецких боеприпасов.

Сегодня усадьба входит в состав музеев Петергофа и считается частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Хотя она не так известна, как Большой дворец или фонтаны, «Знаменка» — отличное место для прогулок и знакомства с историей.

Если вы окажетесь в Петергофе, не спешите только к фонтанам, загляните и сюда. Это место, где прошлое оживает, а прогулка становится настоящим путешествием во времени. Однако усадьба сейчас находится в плачевном состоянии и явно нуждается в реставрации.