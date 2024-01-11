Особо опасны: торты с этими компонентами в составе лучше обходить за километр

Зачастую в тортах нет ни одного полезного компонента, тем не менее иногда все же можно порадовать себя кусочком любимого десерта для душевного спокойствия. Чтобы не нанести организму тотальный вред, просто не берите в магазине изделия с сомнительным составом.

Лучше закупаться сладостями в кондитерских, поскольку туда чаще привозят качественную продукцию. Там же можно будет провести дегустацию. К тортам из супермаркетов стоит относиться с осторожностью. Первым делом всегда осматривайте этикетку.

«Внимательно изучите состав: чем меньше красителей и ароматизаторов, тем лучше. Они имеют право быть, но только не такие, как формиат кальция (Е238), формальдегид (Е240), тиабендазол (Е233). Они очень опасны для здоровья», — поделилась с порталом «Вечерняя Москва» кондитер Олеся Горелова.

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