Когда Петербург получил «лягушачье болото»: чем запомнилось 5 июля в истории города

От царских щедрот до встреч с потусторонним.

История любого города — это череда взлетов и падений, радостных событий и трагических происшествий. Петербург не исключение.

1710: рождение Царского Села

5 июля 1710 года Петр I, предвосхищая бракосочетание, сделал щедрый подарок своей будущей супруге Екатерине Алексеевне. Он подарил ей Сарскую мызу, расположенную в 25 километрах от строящегося Санкт-Петербурга.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», этот день стал отправной точкой в истории Царского Села, одного из самых красивых пригородов Петербурга.

1737: пожар, унесший сотни жизней

Однако, не все дни в истории города были такими праздничными.

5 июля 1737 года Петербург пережил страшный пожар, который унес жизни сотен людей. Огонь уничтожил значительную часть города, охватив территорию от истока Мойки до Зеленого моста. Более тысячи домов превратились в пепел.

Эта трагедия стала одним из самых масштабных пожаров в истории Петербурга.

1780: победа в камне

5 июля 1780 года произошло еще одно знаковое событие — была освящена Чесменская церковь. Это величественное сооружение было возведено в честь победы русского флота в Чесменском сражении.

На месте, где сейчас стоит церковь, раньше находилось болото, которое финны, жившие здесь, называли Кикерикексен, то есть «лягушачье болото». Церковь, построенная в готическом стиле, стала напоминанием о славных победах русского оружия.

1858: Дюма и спириты

5 июля 1858 года Санкт-Петербург посетил Александр Дюма-отец — знаменитый французский писатель, автор «Трех мушкетеров» и многих других всемирно известных произведений.

Вместе с ним в город прибыл Даниел Дэнглас Юм — известный спирит, мастер спиритических сеансов. Они остановились на даче А.Г. Кушелева-Безбородко в Полюстрово. Горожане с нетерпением ждали спиритические сеансы Юма, восхищаясь его талантом.

На первый взгляд, события, произошедшие в Петербурге 5 июля в разные годы, кажутся совершенно не связанными между собой. Однако, если внимательно присмотреться, можно увидеть нить, соединяющую их воедино. Это — история.

Каждое из этих событий — будь то подарок императора, огненная трагедия, победа в сражении или визит знаменитого писателя — оставило свой след в истории Санкт-Петербурга. Этот город, полный тайн и загадок, продолжает удивлять нас своей богатой историей.