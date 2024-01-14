Оригинально и очень вкусно: легкий салат из пекинской капусты поможет разгрузить организм

В конце декабря–начале января нагрузка на пищеварение повышается. Встреча Нового года, Рождества и Старого Нового года обычно не проходит без обильных застолий. Чтобы разгрузить организм после таких праздников живота, стоит включить в рацион легкие блюда. Один из таких — салат из пекинской капусты.
Вам понадобятся:
- пекинская капуста — 1/2 шт.,
- морковь — 1 шт.,
- сладкий перец — 1 шт.,
- яблоко — 1 шт.,
- растительное масло — 70 мл,
- лимон — 1/2 шт.,
- перец и соль по вкусу.
Пекинскую капусту нужно разрезать вдоль на две половинки, а затем толсто нашинковать. Морковь трем на терке для салата по-корейски, а перец очищаем от косточек и рубим на тонкие слайсы. Яблоко измельчаем в соломку и смешиваем все ингредиенты в одной миске.
Далее готовим соус: к растительному маслу добавляем сок лимона, соль и перец. Получившейся смесью заливаем салат и подаем к столу, передает автор Дзен-канала «Время покушать».
Источник фото: Дзен-канал «Время покушать»
Источник фото: timolina/freepik