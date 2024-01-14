Оригинально и очень вкусно: легкий салат из пекинской капусты поможет разгрузить организм

Все что нужно, отыщете в холодильнике.

В конце декабря–начале января нагрузка на пищеварение повышается. Встреча Нового года, Рождества и Старого Нового года обычно не проходит без обильных застолий. Чтобы разгрузить организм после таких праздников живота, стоит включить в рацион легкие блюда. Один из таких — салат из пекинской капусты.

Вам понадобятся:

пекинская капуста — 1/2 шт.,

морковь — 1 шт.,

сладкий перец — 1 шт.,

яблоко — 1 шт.,

растительное масло — 70 мл,

лимон — 1/2 шт.,

перец и соль по вкусу.

Пекинскую капусту нужно разрезать вдоль на две половинки, а затем толсто нашинковать. Морковь трем на терке для салата по-корейски, а перец очищаем от косточек и рубим на тонкие слайсы. Яблоко измельчаем в соломку и смешиваем все ингредиенты в одной миске.

Далее готовим соус: к растительному маслу добавляем сок лимона, соль и перец. Получившейся смесью заливаем салат и подаем к столу, передает автор Дзен-канала «Время покушать».

Источник фото: Дзен-канал «Время покушать»

Источник фото: timolina/freepik