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Оригинально и очень вкусно: легкий салат из пекинской капусты поможет разгрузить организм

Оригинально и очень вкусно: легкий салат из пекинской капусты поможет разгрузить организм
Как приготовить «разгрузочный» салат

Все что нужно, отыщете в холодильнике.

В конце декабря–начале января нагрузка на пищеварение повышается. Встреча Нового года, Рождества и Старого Нового года обычно не проходит без обильных застолий. Чтобы разгрузить организм после таких праздников живота, стоит включить в рацион легкие блюда. Один из таких — салат из пекинской капусты.

Вам понадобятся:

  • пекинская капуста — 1/2 шт.,
  • морковь — 1 шт.,
  • сладкий перец — 1 шт.,
  • яблоко — 1 шт.,
  • растительное масло — 70 мл,
  • лимон — 1/2 шт.,
  • перец и соль по вкусу.

Пекинскую капусту нужно разрезать вдоль на две половинки, а затем толсто нашинковать. Морковь трем на терке для салата по-корейски, а перец очищаем от косточек и рубим на тонкие слайсы. Яблоко измельчаем в соломку и смешиваем все ингредиенты в одной миске.

Оригинально и очень вкусно: легкий салат из пекинской капусты поможет разгрузить организм - image 1

Оригинально и очень вкусно: легкий салат из пекинской капусты поможет разгрузить организм - image 2

Далее готовим соус: к растительному маслу добавляем сок лимона, соль и перец. Получившейся смесью заливаем салат и подаем к столу, передает автор Дзен-канала «Время покушать».

Оригинально и очень вкусно: легкий салат из пекинской капусты поможет разгрузить организм - image 3

Источник фото: Дзен-канал «Время покушать»

Источник фото: timolina/freepik

Общество Рецепты Кулинария
14 января 2024 12:30
Дарья Бегишева
Дарья Бегишева
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