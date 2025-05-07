Какой проект Карла Росси построили в Петербурге после его смерти: из-за него даже спорил с императором

Петербург часто называют городом Росси, ведь архитектор создал его облик в тот момент, когда стране нужны были новые символы.

Карл Иванович Росси — это один из самых ярких архитекторов Санкт-Петербурга, его работы формируют облик города. Он родился в Неаполе, а в Россию приехал еще ребенком. Обучался Росси у итальянских мастеров и в 1815 году стал главным архитектором Петербурга. Рассказываем о шедеврах, которые создал мастер своего дела.

После войны 1812 года Россия нуждалась в новых символах победы и величия. Росси как раз стал тем человеком, который смог воплотить эти идеи в архитектуре.

Главный штаб

Росси преобразил одну из центральных площадей города — Дворцовую. Он спроектировал огромный полукруглый корпус Главного штаба, который словно обнимает площадь, и триумфальную арку в честь победы над Наполеоном. Этот ансамбль стал символом мощи России и главным архитектурным акцентом площади.

Александринский театр

Театр — это не просто здание, а целый ансамбль с площадью вокруг. Росси продумал все: от фасада до внутреннего устройства, чтобы зрители могли удобно перемещаться и наслаждаться спектаклями. Театр стал культурным центром Петербурга.

Михайловский дворец

Построенный для великого князя Михаила Павловича, дворец —одно из самых изящных творений Росси. Здесь классика сочетается с элегантностью, а после революции дворец стал частью Русского музея, где хранятся шедевры искусства.

Павильон Росси в Павловске

Хотя проект беседки для императрицы Марии Федоровны был задуман еще при жизни архитектора, реализован он был только в 1914 году, сообщает сайт Окно в Россию. Это маленькое, но очень изящное сооружение с памятником императрице в центре — пример того, как Росси умел сочетать архитектуру и скульптуру.

Императорская публичная библиотека

Здание библиотеки украшено колоннадой и фигурами античных философов. Внутри все устроено так, чтобы посетители легко могли найти нужные книги. Позже здесь появился знаменитый Готический зал со старинными документами.

Военная галерея Зимнего дворца

Росси объединил несколько залов в одну галерею с портретами героев войны 1812 года. Галерея пострадала в пожаре, но была восстановлена и до сих пор впечатляет посетителей своим масштабом и торжественностью.

Здания Сената и Синода

Это последний крупный проект Росси в Петербурге. Два здания с общей аркой украсили Сенатскую площадь и стали символом государственной власти. Несмотря на споры с императором, архитектор взялся за дело и выполнил его блестяще.

Умер Росси в 1849 году, но оставил после себя Петербург, который многие называют его городом.