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От глистов до хламидий: чем контактные зоопарки и экскурсионные фермы Петербурга опасны для россиян

Опубликовано: 10 мая 2025 14:31
контактный зоопарк
От глистов до хламидий: чем контактные зоопарки и экскурсионные фермы Петербурга опасны для россиян
Фото: Городовой.ру

Можно даже не гладить животных, но заразиться.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с порталом «Городовой» рассказал, почему контакт с животными на фермах и в зоопарках может быть не таким безобидным, как кажется. Особенно это касается маленьких детей.

Паразиты под маской пушистиков

На первый взгляд безобидные животные могут быть переносчиками глистов, таких как аскариды или острицы. Паразиты передаются через шерсть, слюну или фекалии.

Кроме того, блохи, клещи и другие эктопаразиты вполне могут перейти на ребёнка при тесном контакте. А если после общения с козлёнком малыш потянет руки к лицу и не помоет их — рискует подхватить кишечные инфекции, вызванные лямблиями или криптоспоридиями, поясняет врач.

Инфекции, которых не ждёшь

Некоторые животные могут быть носителями бактерий и вирусов. Например, сальмонеллёз нередко встречается у черепах, ящериц и кур. Орнитоз — хламидийная инфекция от птиц — поражает дыхательные пути.

Также возможны грибковые заболевания, такие как лишай. Конъюнктивит — ещё один частый диагноз у детей после тесного общения с животными, особенно если зверёк был с выделениями из глаз. Даже бешенство — теоретически возможно, если ребёнка укусило или облизывало больное животное, предупреждает специалист.

Аллергия и травмы

Контактные зоопарки могут стать источником обострений у аллергиков. Шерсть, перья и даже слюна животных вызывают кожные и дыхательные реакции — от дерматита до астмы. Кроме того, даже самые добрые звери могут испугаться, укусить или поцарапать ребёнка.

Как снизить риски?

Врач напоминает: важно не целовать животных, не подносить их к лицу, тщательно мыть руки с мылом после каждого контакта и обрабатывать все царапины и укусы. Желательно избегать контакта с животными, у которых есть выделения из глаз или носа. Особенно осторожными стоит быть семьям с детьми, у которых есть склонность к аллергии или ослабленный иммунитет.

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Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
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