Почему молоко в супермаркете стоит в самом дальнем углу: не потому, что холодильники к розеткам подключать надо

Покупка продуктов в супермаркете — дело привычное, но далеко не всегда простое. Магазины устроены так, чтобы мы тратили больше, чем планировали. И это вовсе не случайность, а тщательно продуманные маркетинговые уловки. Давайте разберемся, как именно супермаркеты заставляют нас покупать лишнее, и как не попасться на эти хитрости.

Расположение товаров

Вход в магазин часто встречает нас яркими и свежими фруктами и овощами. Это сделано не просто так: свежие продукты создают ощущение качества и заботы, а еще заставляют задержаться у прилавков подольше. Чем дольше вы ходите по магазину, тем больше вероятность, что захочется купить что-то еще.

Очень хитро расположены и основные продукты. Например, молоко и хлеб часто ставят в самых дальних углах магазина, чтобы вы проходили мимо множества других товаров и, возможно, добавляли что-то в корзину по пути. При этом самые дорогие продукты обычно находятся на уровне глаз — именно туда смотрит большинство покупателей, а более дешевые кладут повыше или пониже, где их сложнее заметить.

Стойки у касс

Пока стоите в очереди, взгляд падает на маленькие прилавки со жвачками, конфетами, батарейками и мелкими полезными вещами. Это классика маркетинга — товары, которые покупают «на автомате», без долгих раздумий, передает сайт Инвестлаб. Особенно это работает на детей, для которых сладости на уровне глаз — это настоящая замануха.

Акции и скидки

Яркие ценники с перечеркнутой старой ценой и новой «выгодной» — привычная картинка. Но часто это просто маркетинговый трюк: цена может быть такой же или даже выше, чем раньше. Еще одна хитрость — это цены с цифрой 9,99 вместо круглых сумм. Они кажутся нам значительно дешевле, хотя разница минимальна.

Кроме того, акции типа «купи 10 штук за 100 рублей» заставляют брать больше, чем нужно, а выгодный товар-приманка заманивает в магазин, где вы купите и другие, более дорогие продукты.

Запахи и атмосфера

В магазинах специально создают приятные ароматы свежей выпечки, кофе или копченостей. Это пробуждает аппетит и желание купить что-то вкусное, особенно если вы пришли голодным. Музыка и оформление тоже работают на расслабление и увеличение времени пребывания в магазине.

Карты лояльности и персональные предложения

Многие пользуются дисконтными картами, думая, что экономят. На самом деле магазин собирает данные о ваших покупках и предлагает акции, которые заставляют купить больше, чем обычно. Например, если вы часто берете шоколад, вам предложат скидку при покупке сразу нескольких плиток.

Как не попасться на уловки супермаркетов?

Идите в магазин с четким списком покупок и старайтесь его не нарушать. Обходите стойки у касс, чтобы не соблазниться на мелочи. Внимательно смотрите на цены и акции — не все, что кажется выгодным, действительно таковым является. Сравнивайте товары на разных полках и приходите в магазин сытым.