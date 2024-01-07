Отдохните от простой жареной яичницы: с этим рецептом блюдо раскроется по-новому

Завтрак подарит массу незабываемых эмоций с новым коронным блюдом. Простая жареная яичница, конечно, домочадцев не удивит. А вот рецепт, благодаря которому привычный вкус раскроется с неожиданной стороны, может сместить конкурента с пьедестала.
Вам понадобятся:
- яйца — 8 шт.,
- сыр — 40 г,
- сливочное масло — 30 г,
- соль и перец по вкусу.
Разбейте яйца в форму для запекания желательно с антипригарным покрытием. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить желтки. Кубики сливочного масла разложите в хаотичном порядке. Посолите и поперчите содержимое. Сверху посыпьте тертым сыром.
Выпекайте яичницу в заранее разогретой до 190 градусов духовке. Завтрак будет готов уже через 10–12 минут. В конце останется лишь украсить его свежей зеленью, передает портал «Совет да Еда».
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