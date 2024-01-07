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Отдохните от простой жареной яичницы: с этим рецептом блюдо раскроется по-новому

Отдохните от простой жареной яичницы: с этим рецептом блюдо раскроется по-новому
Как приготовить яичницу по-новому

Готовится так же просто.

Завтрак подарит массу незабываемых эмоций с новым коронным блюдом. Простая жареная яичница, конечно, домочадцев не удивит. А вот рецепт, благодаря которому привычный вкус раскроется с неожиданной стороны, может сместить конкурента с пьедестала.

Вам понадобятся:

  • яйца — 8 шт.,
  • сыр — 40 г,
  • сливочное масло — 30 г,
  • соль и перец по вкусу.

Разбейте яйца в форму для запекания желательно с антипригарным покрытием. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить желтки. Кубики сливочного масла разложите в хаотичном порядке. Посолите и поперчите содержимое. Сверху посыпьте тертым сыром.

Выпекайте яичницу в заранее разогретой до 190 градусов духовке. Завтрак будет готов уже через 10–12 минут. В конце останется лишь украсить его свежей зеленью, передает портал «Совет да Еда».

Источник фото: Изображение от KamranAydinov на Freepik

Общество Кулинария Рецепты
7 января 2024 10:15
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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