Отдохните от простой жареной яичницы: с этим рецептом блюдо раскроется по-новому

Готовится так же просто.

Завтрак подарит массу незабываемых эмоций с новым коронным блюдом. Простая жареная яичница, конечно, домочадцев не удивит. А вот рецепт, благодаря которому привычный вкус раскроется с неожиданной стороны, может сместить конкурента с пьедестала.

Вам понадобятся:

яйца — 8 шт.,

сыр — 40 г,

сливочное масло — 30 г,

соль и перец по вкусу.

Разбейте яйца в форму для запекания желательно с антипригарным покрытием. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить желтки. Кубики сливочного масла разложите в хаотичном порядке. Посолите и поперчите содержимое. Сверху посыпьте тертым сыром.

Выпекайте яичницу в заранее разогретой до 190 градусов духовке. Завтрак будет готов уже через 10–12 минут. В конце останется лишь украсить его свежей зеленью, передает портал «Совет да Еда».

Источник фото: Изображение от KamranAydinov на Freepik