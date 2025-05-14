Секреты кассы: почему продавцы навязывают пакеты, акции и карты магазинов

Как кассиры попадают под штрафы за молчание и что об этом думают покупатели?

В последнее время российские магазины захлестнула волна «дежурных фраз», которые кассиры задают практически каждому покупателю.

«Вам пакет нужен?», «Товар по акции не желаете?», «Карточка наша есть?», «Наклейки собираете?», «У нас сегодня скидки на такой-то товар». Многие покупатели считают эти вопросы глупыми и навязчивыми.

Но зачем же кассиры их задают? Действительно ли они заботятся о покупателях или преследуют какие-то другие цели?

Пакетный «допрос»: штрафы за молчание

Многие покупатели сталкиваются с ситуацией, когда практически в каждом магазине и супермаркете продавец задает вопрос: «А Вам нужен пакет?» При этом, такое происходит даже в том случае, если приобретается обычная жвачка или любая другая мелочь.

Как оказалось, делается это вовсе не из-за заботы о гостях торговой точки. Как рассказала бывшая сотрудница гипермаркета Ольга Андреева на сайте «Большой вопрос», это является общим правилом, пренебрегать которым сотрудник не имеет права. В противном случае, он может получить штраф и выговор.

Дежурные фразы: на автомате

Более того, продавец обязан поздороваться и поблагодарить покупателя за покупку.

«Если не скажешь, и это пару раз заметит старший кассир, то можешь и схлопотать взыскание. В итоге у кассиров эти дежурные фразы сами собой вырываются. Как-то зашла в супермаркет купить именно пакет. На кассе совершенно честно и откровенно говорю, что покупаю. Кассирша невозмутимо: «Так, понятно… а Вам пакет надо»?», — делится опытом кассир.

Эта история подчеркивает, насколько важно для магазинов соблюдение установленных правил и как это влияет на работу кассиров.

Сумма чека под прицелом: контроль за каждым рублем

А еще, если после расчета клиент потребует пакет, его пробьют отдельным чеком. Вследствие чего будет падать средняя сумма чеков. А сети супермаркетов следят за этим и ругают кассиров магазинов.

Действительно, показатель средней суммы чека является важным для анализа эффективности работы магазина и может влиять на оценку работы персонала. Магазины стремятся увеличить среднюю сумму чека, предлагая покупателям акции, скидки и другие стимулы для совершения больших покупок.

Цели кассиров: не забота, а штрафы и KPI

Таким образом, «дежурные фразы» и предложения пакетов, акций и карт — это не проявление заботы о покупателях, а необходимость, продиктованная внутренними правилами магазинов и системой KPI. Кассиры вынуждены выполнять эти требования, чтобы избежать штрафов и обеспечить себе стабильную работу.

Эта ситуация вызывает разные эмоции у покупателей, но важно понимать, что кассиры — лишь исполнители в этой системе.