«Игра в кальмара» в Ленобласти: где бы сняли сериал, происходи он в России

Слава Богу, в реальности никто не загоняет людей в смертельные игры ради заработка денег. Но если отвлечься от морали и пофантазировать как фанаты сериала — где бы у нас в Петербурге или Ленобласти могла разыграться такая антиутопия?

Особенно учитывая, что в финале третьего сезона сериала Netflix мы узнали, что игры проходят не только в Южной Корее, но и других странах.

Первым в голову приходит заброшенный пансионат в Репино. Когда-то «Буревестник» был санаторием для избранных, сегодня — заросшие аллеи, облупившиеся фасады, пустые бассейны и кромешная тишина.

Всё как в декорациях «Игры в кальмара»: от цивилизации недалеко, но почувствовать себя забытым миром — пожалуйста.

Заброшенная кирха или руины на Волхонке — ещё одни кандидаты. С их готическим настроением, арками и обвалившимися лестницами можно было бы провести там «Красный свет — зелёный свет» с аккомпанементом местных чаек.

А ещё — форты Кронштадта. Окружённые водой, с замшелыми стенами и узкими туннелями. Идеальное место, чтобы отрезать участников от внешнего мира. К тому же — как символ: когда-то боролся с эпидемией, а теперь сам стал эпицентром игры на выживание (но только в воображении, конечно!).

Не стоит забывать и объекты метро, например, Орловский тоннель под Невой — мрачный, влажный, идеально звукоизолированный. В таком месте любая игра — на пределе нервов.

Но мы осуждаем подобные идеи и не хотим, чтобы реальность хотя бы на миллиметр приблизилась к сюжету «Игры в кальмара». Просто — воображаем. Сериал — это метафора. Петербург — не аренда для страданий, а город с духом, памятью и характером.