Петербургская изюминка: как владельцам квартир сохранить исторический паркет в рабочем состоянии

Как сохранить блеск и красоту исторического паркета без реставраторов?

Исторический паркет — это настоящее сокровище квартир в старинных домах Петербурга. Однако, этот элемент интерьера требует особого ухода и внимания. Чтобы сохранить его красоту и продлить срок службы, необязательно обращаться к специалистам.

Портал «Городовой» попросил генерального директора клининговой компании «Настенька», эксперта по уборке Анастасию Савчук, поделиться своими рекомендациями по уходу за историческим паркетом в домашних условиях.

Влага — главный враг: хорошо отжатый моп и микрофибра

«Как исторический, так и не исторический паркет не любит влаги. Поэтому если мы делаем влажную уборку, то это хорошо отжатый моп или опять-таки салфетка из микрофибры», — сказала Анастасия.

Важно, чтобы влаги было минимум, чтобы вода не проникала в щели между плашками и не вызывала деформацию паркета.

Царапины и абразив: мягкая щетка и акриловые мопы

«Также паркет боится царапин и абразива. То есть поэтому мы если пылесосим, то только мягкой щеткой паркет. Или используем сухие акриловые мопы для сбора песка и пыли на паркете», — советует эксперт.

Абразивные частицы могут повредить лаковое или масляное покрытие и оставить царапины.

Уход за паркетом под маслом: пропитка раз в год

Если говорить уже о специальном уходе, то желательно раз в год наносить слой масла на паркет. Он пропитывает, не дает рассыхаться паркету. Это можно сделать и самим.

Можно использовать специальное паркетное масло, можно льняное. Масло проникает в поры древесины и защищает ее от высыхания и растрескивания.

Паркет под лаком: только профессиональное покрытие

«Если, конечно, паркет под лаком, тогда это уже только профессиональное покрытие со снятием верхнего слоя и покрытием лака, но это уже профессионалы», — отметила эксперт.

В этом случае самостоятельное вмешательство может привести к повреждению лакового покрытия.

«То есть мы можем обновлять масло или воск только на паркете, который под маслом находится. Воск и масло создают защитный слой, который предотвращает повреждение паркета и придает ему блеск».

Защита от царапин: колпачки для ножек мебели

Чтобы защитить паркет от царапин, нужно использовать специальные защитные колпачки для ножек мебели. Особенно это касается часто передвигаемых предметов, таких как стулья, кресла.

Это — простой и эффективный способ защитить паркет от повреждений.

Коврики: барьер для грязи и песка

«Далее, по такому бытовому уходу, конечно же, вот как я уже сказала, паркет боится царапин, а царапины у нас зачастую образуются от песка и грязи, которую мы заносим с обувью домой. Поэтому желательно несколько ковриков, один перед дверью, другой уже внутри помещения, чтобы вся грязь могла оставаться на грязезащитных ковриках», — рассказала Савчук.

Этот прием поможет сократить количество грязи и песка, которые попадают на паркет.

Никакой химии: только мыльный раствор и специальные средства

«И, конечно же, паркет не любит никакую химию. Поэтому желательно мыть вообще без химии. Тем более не использовать ни кислотные средства, ни щелочные, ни абразивные. То есть ничем его там не тереть, потому что будут оставаться царапины».

Использование агрессивных химических средств может повредить покрытие паркета и вызвать изменение его цвета.

«Можем, если в случае сильных загрязнений, слабо мыльный раствор использовать или нейтральные моющие средства. Конечно же, можно использовать специальные средства для паркета».

Влажная и сухая уборка: баланс и регулярность

Но если каких-то сильных загрязнений нет, то достаточно будет просто влажной уборки хорошо отжатым мопом. В основном стоит использовать метод сухой уборки. То есть это или пылесос или специальный сухой акриловый моп.

Простые правила для долголетия паркета

Уход за историческим паркетом в квартире может быть простым и эффективным, если следовать нескольким основным правилам. Регулярная сухая уборка и периодическая обработка маслом помогут сохранить красоту и ценность паркета на долгие годы.