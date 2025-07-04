«Покупка» стажа: как самозанятым обеспечить себе достойную старость

Самозанятость — популярная форма занятости, предоставляющая свободу и гибкость. Однако, у этой медали есть и обратная сторона — пенсионное обеспечение.
Отсутствие обязательных взносов в Социальный фонд России (СФР) может обернуться в будущем социальной пенсией — значительно меньшей и выплачиваемой на пять лет позже.
Риск социальной пенсии: Реальность для самозанятых
Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова предупреждила в беседе с «Прайм»: самозанятые, уплачивающие налог на профессиональный доход, не осуществляют взносы в СФР.
«К моменту выхода на пенсию у них может возникнуть риск невыполнения одного из условий назначения страховой пенсии: наличие не менее 15 лет страхового стажа и накопленный размер ИПК не менее 30».
Социальная пенсия, по словам специалиста, не только меньше страховой, но и выплачивается позже. Особенно актуален этот риск для тех, кто не имеет трудового стажа по найму.
Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные как самозанятые, вносят взносы в СФР, что увеличивает их шансы на получение страховой пенсии.
Добровольные взносы: Путь к страховой пенсии
Существует возможность избежать негативного сценария. Финогенова подчеркивает:
«Чтобы избежать негативного сценария в отношении пенсионного дохода, у самозанятых есть возможность осуществлять добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, т.е. возможна «покупка» недостающего стажа для получения страховой пенсии».
Это означает, что самозанятые могут «докупить» недостающий стаж и пенсионные баллы, чтобы получать страховую пенсию наравне с наемными работниками.
Как «купить» стаж: Инструкция для самозанятых
Процедура приобретения стажа и ИПК проста: необходимо зарегистрироваться в качестве плательщика добровольных взносов в СФР через портал «Госуслуги» или лично посетить отделение СФР и подать заявление.
Взносы уплачиваются добровольно, однако существуют минимальные и максимальные требования к годовому размеру.
В 2025 году минимальный годовой взнос составит 59 241,6 рублей (22% x МРОТ x 12 месяцев). Максимальный платеж в 8 раз выше – 473 932,8 рублей в год. При уплате минимального взноса начисляется 0,975 ИПК, при уплате максимального – 7,799 ИПК.
В обоих случаях можно «купить» только один год стажа.
|Вариант действий
|Минимальный взнос (2025)
|Максимальный взнос (2025)
|Количество стажа за год
|Количество ИПК за год
|Последствия/Особенности
|Не платить взносы
|0 руб.
|0 руб.
|0 лет
|0
|К пенсии — только социальная, ниже страховой, выплачивается на 5 лет позже пенсионного возраста.
|Минимальный добровольный
|59 241,6 руб.
|—
|1 год
|0,975–1,0365
|Начисляется 1 год стажа и 0,975–1,0365 ИПК.
|Максимальный добровольный
|—
|473 932,8 руб.
|1 год
|7,799
|Начисляется 1 год стажа и 7,799 ИПК.
|Официальное трудоустройство
|—
|—
|1 год
|зависит от зарплаты
|Работодатель платит взносы, идет стаж и ИПК, размер зависит от "белой" зарплаты.
|ИП на ОСНО/УСН
|—
|—
|1 год
|зависит от взносов
|Взносы обязательны, стаж и ИПК начисляются автоматически
Время — деньги: Планирование пенсионного обеспечения
Если для назначения страховой пенсии не хватает четырех лет стажа, взносы придется уплачивать четыре года. Альтернативой может стать официальное трудоустройство на этот период, в результате которого работодатель будет уплачивать пенсионные взносы в СФР.
Страховая пенсия — это финансовая стабильность в старости. Самозанятым следует тщательно планировать свое пенсионное обеспечение и использовать возможность добровольных взносов, чтобы избежать нищеты и обеспечить себе достойную жизнь после завершения трудовой деятельности.
Не стоит откладывать этот вопрос на потом — время, как известно, деньги.