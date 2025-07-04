«Покупка» стажа: как самозанятым обеспечить себе достойную старость

Как самозанятым не остаться у разбитого корыта.

Самозанятость — популярная форма занятости, предоставляющая свободу и гибкость. Однако, у этой медали есть и обратная сторона — пенсионное обеспечение.

Отсутствие обязательных взносов в Социальный фонд России (СФР) может обернуться в будущем социальной пенсией — значительно меньшей и выплачиваемой на пять лет позже.

Риск социальной пенсии: Реальность для самозанятых

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова предупреждила в беседе с «Прайм»: самозанятые, уплачивающие налог на профессиональный доход, не осуществляют взносы в СФР.

«К моменту выхода на пенсию у них может возникнуть риск невыполнения одного из условий назначения страховой пенсии: наличие не менее 15 лет страхового стажа и накопленный размер ИПК не менее 30».

Социальная пенсия, по словам специалиста, не только меньше страховой, но и выплачивается позже. Особенно актуален этот риск для тех, кто не имеет трудового стажа по найму.

Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные как самозанятые, вносят взносы в СФР, что увеличивает их шансы на получение страховой пенсии.

Добровольные взносы: Путь к страховой пенсии

Существует возможность избежать негативного сценария. Финогенова подчеркивает:

«Чтобы избежать негативного сценария в отношении пенсионного дохода, у самозанятых есть возможность осуществлять добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, т.е. возможна «покупка» недостающего стажа для получения страховой пенсии».

Это означает, что самозанятые могут «докупить» недостающий стаж и пенсионные баллы, чтобы получать страховую пенсию наравне с наемными работниками.

Как «купить» стаж: Инструкция для самозанятых

Процедура приобретения стажа и ИПК проста: необходимо зарегистрироваться в качестве плательщика добровольных взносов в СФР через портал «Госуслуги» или лично посетить отделение СФР и подать заявление.

Взносы уплачиваются добровольно, однако существуют минимальные и максимальные требования к годовому размеру.

В 2025 году минимальный годовой взнос составит 59 241,6 рублей (22% x МРОТ x 12 месяцев). Максимальный платеж в 8 раз выше – 473 932,8 рублей в год. При уплате минимального взноса начисляется 0,975 ИПК, при уплате максимального – 7,799 ИПК.

В обоих случаях можно «купить» только один год стажа.

Вариант действий Минимальный взнос (2025) Максимальный взнос (2025) Количество стажа за год Количество ИПК за год Последствия/Особенности Не платить взносы 0 руб. 0 руб. 0 лет 0 К пенсии — только социальная, ниже страховой, выплачивается на 5 лет позже пенсионного возраста. Минимальный добровольный 59 241,6 руб. — 1 год 0,975–1,0365 Начисляется 1 год стажа и 0,975–1,0365 ИПК. Максимальный добровольный — 473 932,8 руб. 1 год 7,799 Начисляется 1 год стажа и 7,799 ИПК. Официальное трудоустройство — — 1 год зависит от зарплаты Работодатель платит взносы, идет стаж и ИПК, размер зависит от "белой" зарплаты. ИП на ОСНО/УСН — — 1 год зависит от взносов Взносы обязательны, стаж и ИПК начисляются автоматически

Время — деньги: Планирование пенсионного обеспечения

Если для назначения страховой пенсии не хватает четырех лет стажа, взносы придется уплачивать четыре года. Альтернативой может стать официальное трудоустройство на этот период, в результате которого работодатель будет уплачивать пенсионные взносы в СФР.

Страховая пенсия — это финансовая стабильность в старости. Самозанятым следует тщательно планировать свое пенсионное обеспечение и использовать возможность добровольных взносов, чтобы избежать нищеты и обеспечить себе достойную жизнь после завершения трудовой деятельности.

Не стоит откладывать этот вопрос на потом — время, как известно, деньги.