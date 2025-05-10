Летний сад открыли не для всех: какие секреты хранит 10 мая в истории Петербурга

Какой след в истории города оставила эта дата?

Дата 10 мая отметилась в истории Санкт-Петербурга несколькими важными событиями, каждое из которых оставило свой след в истории города. Эти события отражают разные эпохи и разнообразные аспекты жизни города — от строительства флота и благоустройства улиц до развития авиации и кинематографа. Они показывают, как менялся и развивался Петербург на протяжении веков.

1706: спуск на воду первого 19-пушечного корабля «Скиния завета»

В 1706 году в Адмиралтействе состоялся спуск на воду первого 19-пушечного корабля — прама «Скиния завета». На этом событии присутствовал сам Петр I.

Мелкосидящий корабль был длиной 24 метра и имел 18 крупнокалиберных пушек. Это событие стало важным этапом в строительстве российского флота и укреплении морской мощи России. Выбор названия для корабля — «Скиния завета» — подчеркивал его особое значение и связь с религиозными традициями.

1721: указ о благоустройстве улиц Петербурга

В 1721 году был издан указ «О содержании в Петербурге по улицам фонарей, очищеньи и мощении камнем улиц». В этом приказе подчеркивалось, что «здешние обыватели в чистоте улиц не содержат, хотя за оное неисправление штрафуются».

Этот указ свидетельствовал о стремлении властей навести порядок в городе и сделать его более комфортным для жизни. Благоустройство улиц и обеспечение чистоты стали важными задачами, требующими постоянного внимания и контроля.

1866: Манежная площадь обретает свое имя

В 1866 году Манежная площадь официально получила свое название. Император Александр II отметил, что данная местность «не имела доселе никакого названия».

Это событие закрепило официальное наименование площади, которая стала важным городским пространством. Присвоение названия Манежной площади подчеркнуло ее значение в городской структуре и отразило историческую связь с Михайловским манежем.

1755: открытие Летнего сада для горожан

Как пишет panevin.ru, в 1755 году императрица Елизавета Петровна приняла решение впускать публику по четвергам в Летний сад. С самого своего основания Летний сад был предназначен только для знати.

Это событие стало важным шагом на пути к открытости императорских садов для широкой публики и улучшению качества жизни горожан. Открытие Летнего сада для публики стало значимым событием в истории города и свидетельствовало о желании властей сделать культуру более доступной для населения.

1913: первый полет самолета «Гранд» конструктора Игоря Сикорского

В 1913 году состоялся первый полет самолета С-9 («Большой Балтийский» или «Гранд») конструктора Игоря Сикорского. Это событие стало важным этапом в развитии российской авиации и подчеркнуло талант знаменитого авиаконструктора.

Самолет «Гранд» стал одной из первых в мире многомоторных машин, открыв новую эру в авиации. Полет самолета Сикорского знаменовал прорыв в авиационной технике и подтвердил лидерство России в этой области.

1932: завод «Коминтерн» выпустил первые 20 советских телевизоров

В 1932 году завод «Коминтерн» выпустил первые 20 советских телевизоров ТК-1 с электронно-лучевой трубкой. Из-за большой длины трубку приходилось устанавливать вертикально, и зрители видели изображение, отраженным от зеркала в верхней части корпуса.

Это событие стало важным этапом в развитии советского телевидения и свидетельствовало о стремлении к внедрению новых технологий в жизнь граждан. Выпуск первых советских телевизоров — важный шаг на пути к распространению телевидения в стране и открытию новой эры в развитии средств массовой информации.

1947: премьера фильма «Золушка»

В 1947 году «Ленфильм» провел общественный просмотр новой кинокартины «Золушка». Этот великий фильм создали режиссер Надежда Кошеварова и Михаил Шапиро. Сценарий написал драматург Евгений Шварц по мотивам одноименной сказки Шарля Перро.

«Золушка» стала одним из самых любимых и известных советских фильмов, завоевав сердца зрителей своей добротой, красотой и музыкой. Премьера фильма стала ярким событием в культурной жизни Ленинграда и подчеркнула важную роль кинематографа в формировании духовных ценностей общества.

Дата 10 мая — день, отмеченный в истории Санкт-Петербурга множеством важных событий. От спуска на воду первого корабля до выпуска первых советских телевизоров и премьеры знаменитого фильма «Золушка» — все эти события оставили свой след в истории города.