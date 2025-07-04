Петербург во власти стихии: что происходит, когда Нева выходит из берегов

Как Санкт-Петербург переживает первый за 160 лет шторм?

В Санкт-Петербурге наблюдается сложная метеорологическая обстановка. Уровень воды в Неве стремительно растет, а сильный ветер валит деревья. Уже зафиксированы подтопления в некоторых районах.

Подтопления: На парковке возле пляжа «Дюны» автомобили постепенно скрываются под водой. В парке «Дубки» также наблюдается затопление.

Уровень воды: По данным на утро 4 июля, уровень воды у Горного института достиг 100 см, превысив показатели предыдущих часов.

Ветер: Штормовой ветер, достигавший ранее 25-28 м/с, ослабел до 6-10 м/с, но продолжает представлять опасность.

Дамба закрыта: Для защиты города от наводнения была закрыта дамба, что является ключевой мерой предосторожности.

На улице Савушкина ветром снесло дорожные ограждения.

Что говорит история?

По словам главного синоптика Александра Колесова, подобное наводнение в июле — крайне редкое явление. Последний раз такой масштабный подъем воды наблюдался в 1865 году. Тогда уровень воды достиг 186 см.

Сейчас ожидается подъем до 170-190 см, а по некоторым прогнозам — даже выше 200 см.

Как город готовится к борьбе со стихией?

Ключевым элементом защиты Санкт-Петербурга является Комплекс защитных сооружений (КЗС). Движение затворов началось 3 июля в 21:00, а к 22:24 все затворы были закрыты, перекрыв доступ воды из Финского залива в город.

Как пишет «Фонтанка», в связи с этим временно приостановлено движение судов по Кронштадтскому фарватеру.

Рекомендации для горожан: как себя обезопасить?

Власти призывают жителей сохранять спокойствие, следить за обновлениями гидрометеорологической обстановки и избегать затопленных участков. Рекомендуется проявлять осторожность на улицах из-за возможного падения деревьев и других последствий сильного ветра.

Комплекс защитных сооружений: спасательная система

Комплекс защитных сооружений — это инженерное чудо, которое позволяет уменьшить негативное воздействие на город. Благодаря ему удается минимизировать урон от штормового нагонного наводнения.

Эта сложная система показывает, как технологии могут работать вместе с человеком, чтобы бороться со стихией.

Ситуация в Санкт-Петербурге остается сложной. Важно следить за новостями, быть готовыми к любым изменениям и помнить о взаимовыручке.