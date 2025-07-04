Петербург во власти стихии: что происходит, когда Нева выходит из берегов

В Санкт-Петербурге наблюдается сложная метеорологическая обстановка. Уровень воды в Неве стремительно растет, а сильный ветер валит деревья. Уже зафиксированы подтопления в некоторых районах.
- Подтопления: На парковке возле пляжа «Дюны» автомобили постепенно скрываются под водой. В парке «Дубки» также наблюдается затопление.
- Уровень воды: По данным на утро 4 июля, уровень воды у Горного института достиг 100 см, превысив показатели предыдущих часов.
- Ветер: Штормовой ветер, достигавший ранее 25-28 м/с, ослабел до 6-10 м/с, но продолжает представлять опасность.
- Дамба закрыта: Для защиты города от наводнения была закрыта дамба, что является ключевой мерой предосторожности.
- На улице Савушкина ветром снесло дорожные ограждения.
Что говорит история?
По словам главного синоптика Александра Колесова, подобное наводнение в июле — крайне редкое явление. Последний раз такой масштабный подъем воды наблюдался в 1865 году. Тогда уровень воды достиг 186 см.
Сейчас ожидается подъем до 170-190 см, а по некоторым прогнозам — даже выше 200 см.
Как город готовится к борьбе со стихией?
Ключевым элементом защиты Санкт-Петербурга является Комплекс защитных сооружений (КЗС). Движение затворов началось 3 июля в 21:00, а к 22:24 все затворы были закрыты, перекрыв доступ воды из Финского залива в город.
Как пишет «Фонтанка», в связи с этим временно приостановлено движение судов по Кронштадтскому фарватеру.
Рекомендации для горожан: как себя обезопасить?
Власти призывают жителей сохранять спокойствие, следить за обновлениями гидрометеорологической обстановки и избегать затопленных участков. Рекомендуется проявлять осторожность на улицах из-за возможного падения деревьев и других последствий сильного ветра.
Комплекс защитных сооружений: спасательная система
Комплекс защитных сооружений — это инженерное чудо, которое позволяет уменьшить негативное воздействие на город. Благодаря ему удается минимизировать урон от штормового нагонного наводнения.
Эта сложная система показывает, как технологии могут работать вместе с человеком, чтобы бороться со стихией.
Ситуация в Санкт-Петербурге остается сложной. Важно следить за новостями, быть готовыми к любым изменениям и помнить о взаимовыручке.