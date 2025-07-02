Не судите книгу по обложке: скрытые сокровища Петербурга – музеи, о которых молчат путеводители

5 нетривиальных музеев Петербурга для тех, кто ищет новые впечатления.

В Северной столице — более двух сотен музеев и филиалов. Многие известны во всем мире и пользуются огромной популярностью.

Однако, существуют в городе и малоизвестные музеи, обладающие, к тому же, не самыми захватывающими названиями, которые вряд ли вызовут желание их посетить. Но порой за таким названием скрывается настоящий клад — музей, который будет интересен как взрослым, так и детям.

Музей Хлеба — блокадный Ленинград и не только

Для ленинградцев слово «хлеб» имеет особое, почти священное значение. Неудивительно, что в городе, пережившем страшную блокаду, есть музей, посвященный именно хлебу.

Открытый в 1988 году как ведомственный музей объединения «Ленхлебпром», он быстро стал популярным. Рассказывает не только о роли хлеба во время блокады, но и о том, как хлеб стал «всему головой».

Множество макетов — в том числе и действующих — различные интерактивные игры и прочие любопытные «фишки» не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Музей «Ленрезерв» — погружение в военное прошлое

Попасть в этот частный музей, занимающий 10 000 квадратных метров бывшего автомобильного завода «ЯРОВИТ МОТОРС», непросто — он открыт только в памятные даты, поэтому здесь всегда выстраиваются километровые очереди.

Как пишет канал «Бюджетные путешествия на машине», музей представляет сразу несколько экспозиций, посвященных жизни страны в годы Второй Мировой на фронте и в тылу.

Раритетные автомобили, военная техника, воссозданные улицы Ленинграда во время блокады и войны — музей оставляет неизгладимое впечатление после посещения.

Музей Денег — золото, которое можно потрогать

Деньги кажутся интересными сами по себе, но в этом музее можно увидеть и узнать о них много нового.

Главная особенность — экспонаты разрешают трогать руками. Здесь можно подержать в руках пять килограммов золота.

Интерактивные инсталляции помогают наглядно ознакомиться с технологиями и традициями создания российских денежных знаков.

Музей-квартира Кирова — заглянуть за кулисы советской власти

Что может быть скучнее музея-квартиры? Однако, этот музей показывает то, что не показывали в советское время — спальню, кухню и даже ванную первого секретаря Ленинградского обкома и горкома партии ВКП(б).

Оказывается, жил он не хуже дворян. Экскурсия позволяет взглянуть на быт советской элиты под неожиданным углом.

Музей РЖД — масштаб и интерактив

В Музее железных дорог России на площади 56 000 квадратных метров находится 118 экспонатов.

Основанный в середине 70-х годов ХХ века, музей переехал в новое здание лишь в 2017 году. Предоставляет возможность осмотреть различные поезда как снаружи, так и изнутри.

Количество интерактивных элементов и инсталляций — не сосчитать. Отличное место для любителей техники и истории железнодорожного транспорта.

Эти музеи доказывают, что первое впечатление может быть обманчивым. Не стоит судить о музее по его названию — за скромной вывеской может скрываться захватывающая и познавательная экспозиция, способная удивить и впечатлить даже самого искушенного посетителя.