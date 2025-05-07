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Агрессоры с желтыми клювами: почему петербуржцы не любят серебристых чаек

Опубликовано: 7 мая 2025 11:01
Чайки, мужчина
Агрессоры с желтыми клювами: почему петербуржцы не любят серебристых чаек
Городовой ру

Как всего за сто лет милые чайки превратились в городских разбойников?

Почему петербуржцы не любят чаек? На этот вопрос порталу «Городовой» ответил историк и экскурсовод Юрий Нежинский. И он отметил интересную историю изменения отношения горожан к этим птицам.

Неожиданное отсутствие чаек в истории Петербурга

«В произведениях русско-классической литературы, связанных с Петербургом, или в исторических фактах нет историй, связанных с чайками, по одной простой причине — их в городе практически не было до советского времени», — объясняет Юрий Нежинский.

Несмотря на морской характер Петербурга, чайки не были типичными жителями города на протяжении многих веков. Их основной рацион составляла рыба и насекомые, а город не представлял для них достаточно интересной среды обитания. Для них Северная столица была временными пристанищем.

Изменение экономической ситуации и «диеты» чаек

Ситуация кардинально изменилась в XX веке. Рост города, увеличение количества мусора — все это привело к тому, что чайки начали активно потреблять человеческие отходы.

«В 20 веке чайки перешли преимущественно на потребление человеческого мусора», — говорит Нежинский.

Это превратило их в типичных спутников больших городов, чего раньше не наблюдалось.

Изменение миграционных привычек

Еще одно важное изменение — смена миграционных привычек.

«Еще полвека назад чайки у нас, все виды были перелетными. То есть конкретно осенью они улетали, а к весне прилетали», — отмечает экскурсовод.

Сегодня большинство чаек живут в Петербурге круглый год, питаясь в основном мусором.

Два основных вида чаек Петербурга

В Петербурге встречается два основных вида чаек: озерная и серебристая. Озерная чайка — небольшая птица с контрастным окрасом головы и тела (белое тело, серая или черная голова в зависимости от сезона). Серебристая чайка — значительно крупнее, с характерным желтым клювом.

Агрессивное поведение серебристых чаек

Серебристая чайка — самый крупный пернатый хищник в Петербурге. Ее поведение часто характеризуется агрессией и склонностью к грабежу.

«Учитывая, что она, в общем, склонна к грабительскому поведению, то можно увидеть, как эти вот серебристые чайки с желтыми клювами, полметра в длину тела, отбирают добычу у всех остальных, у уток, у других чаек, нередко сражаются с ними», — рассказывает Юрий Нежинский.

В Западной Европе известны случаи нападения серебристых чаек на людей с целью грабежа продуктов из рук.

Негативное отношение петербуржцев к чайкам

Негативное отношение петербуржцев к чайкам связано с их «помойным» образом жизни и агрессивным поведением. Птицы, питающиеся мусором, распространяют запахи и грязь. Агрессивные нападения серебристых чаек на людей делают их нежеланными гостями в городе.

В историческом центре Петербурга чаек становится все больше, что усугубляет проблему. Многие жители города выражают свое недовольство поведением чаек, и это становится все более актуальной проблемой городских властей.

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Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Город
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