Городовой / Город / Петербургский синдром: почему на Кирочной вновь обрушился фасад здания?
Эксклюзив
Последние новости
Дагестан — не только горы: стоит ли ехать на море в загадочный край Общество
Все что происходит в тайге, остается в тайге: Лыкова годами скрывала правду о муже-тиране Общество
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Истории
Категории
Общество Спорт

Петербургский синдром: почему на Кирочной вновь обрушился фасад здания?

Опубликовано: 6 мая 2025 15:32
Обрушение фасада
Петербургский синдром: почему на Кирочной вновь обрушился фасад здания?
Городовой ру

Мимо исторических зданий в Петербурге желательно ходить осторожно, ведь не все они отреставрированы, и фасад здания может обрушиться.

Накануне в самом сердце Санкт-Петербурга, на Кирочной улице, 18, с фасада исторического особняка архитектора Цезаря Кавоса обрушилась часть лепнины — крупный фрагмент под козырьком дома рухнул прямо на тротуар. Пострадал только символ Петербурга.

В момент обрушения рядом не было прохожих. Падение произошло с большой высоты и даже сбило городской флаг, закрепленный на стене здания, сообщает Фонтанка. Обрушился штукатурный слой.

Не первый случай: история повторений

Это уже не первый случай с этим домом: менее месяца назад, 9 апреля, с фасада того же особняка также осыпалась штукатурка, и летом прошлого года во дворе дома происходило обрушение. Жители района жаловались на изношенность здания еще с декабря 2024 года.

Особняк Кавоса был построен в 1864–1867 годах в стиле эклектики и является объектом культурного наследия, внесенным в список в 2001 году. Здание неоднократно реставрировалось, а в 1883 году во дворе появился каменный флигель.

Петербургский синдром

Такое состояние исторических зданий не редкость для Петербурга. Например, в феврале 2025 года на улице Марата, 14, с фасада бывшего дома Радищева также обвалился большой кусок штукатурки, который упал на тротуар.

Там тоже обошлось без пострадавших, а администрация Центрального района оперативно оградила опасную зону и поручила управляющей компании обеспечить безопасность жильцов.

Необходима реставрация

Многие старинные дома в Петербурге находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют срочных реставрационных работ. К счастью, пока все инциденты прошли без серьезных последствий. Надеемся, что кардинальные меры будут приняты заранее, а не когда случится трагедия.

Новости по теме
Зеркало Дракулы и загадочные исчезновения: какие тайны хранит особняк Брусницыных в Санкт-Петербурге Зеркало Дракулы и загадочные исчезновения: какие тайны хранит особняк Брусницыных в Санкт-Петербурге 27 мая 2025 12:31
Романтический вандализм: граффити с признанием в любви осквернило реставрацию в Петербурге Романтический вандализм: граффити с признанием в любви осквернило реставрацию в Петербурге 13 мая 2025 22:33
Какие тайны хранит особняк Матильды Кшесинской в Петербурге: тоннель к Зимнему дворцу и штаб революции Какие тайны хранит особняк Матильды Кшесинской в Петербурге: тоннель к Зимнему дворцу и штаб революции 8 мая 2025 19:01
Коричневая ветка метро Петербурга: когда откроют «Юго-Западную» и «Путиловскую» в Петербурге Коричневая ветка метро Петербурга: когда откроют «Юго-Западную» и «Путиловскую» в Петербурге 6 мая 2025 22:31
Бережно завернули в газету: кто в особняке Нарышкиных в Петербурге спрятал сокровища на миллиарды Бережно завернули в газету: кто в особняке Нарышкиных в Петербурге спрятал сокровища на миллиарды 4 мая 2025 15:01
Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще