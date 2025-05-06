Петербургский синдром: почему на Кирочной вновь обрушился фасад здания?

Мимо исторических зданий в Петербурге желательно ходить осторожно, ведь не все они отреставрированы, и фасад здания может обрушиться.

Накануне в самом сердце Санкт-Петербурга, на Кирочной улице, 18, с фасада исторического особняка архитектора Цезаря Кавоса обрушилась часть лепнины — крупный фрагмент под козырьком дома рухнул прямо на тротуар. Пострадал только символ Петербурга.

В момент обрушения рядом не было прохожих. Падение произошло с большой высоты и даже сбило городской флаг, закрепленный на стене здания, сообщает Фонтанка. Обрушился штукатурный слой.

Не первый случай: история повторений

Это уже не первый случай с этим домом: менее месяца назад, 9 апреля, с фасада того же особняка также осыпалась штукатурка, и летом прошлого года во дворе дома происходило обрушение. Жители района жаловались на изношенность здания еще с декабря 2024 года.

Особняк Кавоса был построен в 1864–1867 годах в стиле эклектики и является объектом культурного наследия, внесенным в список в 2001 году. Здание неоднократно реставрировалось, а в 1883 году во дворе появился каменный флигель.

Петербургский синдром

Такое состояние исторических зданий не редкость для Петербурга. Например, в феврале 2025 года на улице Марата, 14, с фасада бывшего дома Радищева также обвалился большой кусок штукатурки, который упал на тротуар.

Там тоже обошлось без пострадавших, а администрация Центрального района оперативно оградила опасную зону и поручила управляющей компании обеспечить безопасность жильцов.

Необходима реставрация

Многие старинные дома в Петербурге находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют срочных реставрационных работ. К счастью, пока все инциденты прошли без серьезных последствий. Надеемся, что кардинальные меры будут приняты заранее, а не когда случится трагедия.