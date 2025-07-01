«Телефонные барышни»: что произошло 1 июля в истории Петербурга

1 июля — день, хранящий в себе множество важных событий из истории Ленинграда-Санкт-Петербурга. От закладки секретных тюрем до запуска первой телефонной станции и открытия новых станций метро — эта дата стала свидетелем важных изменений и героических свершений.

1733: Мрачные тайны Петропавловской крепости

1 июля 1733 года по повелению императрицы Анны Ивановны в Петропавловской крепости был заложен Алексеевский равелин — внешнее укрепление крепости, расположенное перед Васильевской куртиной.

Создатели сооружения, Христофор Миних и Отто Демарин, дали равелину имя царя Алексея Михайловича.

С 1769 года здесь располагалась деревянная тюрьма, а позже, в 1797 году, был построен каменный каземат — так называемый «Секретный дом» на 20 одиночных камер для государственных преступников.

Алексеевский равелин стал символом политических репрессий и заточения неугодных режиму людей. В этих стенах томились многие известные личности, ставшие жертвами политических интриг.

В 1893 году тюрьма была снесена, а на ее месте построены архивы Главного управления Военного министерства.

Сегодня здание находится в ведении Музея истории Санкт-Петербурга, напоминая о мрачных страницах истории города.

1882: Первая телефонная станция

1 июля 1882 года в доме Ганзена на Невском проспекте, 26, начала работать первая в Санкт-Петербурге телефонная станция, обслуживавшая всего 128 номеров. В эпоху, когда связь была медленной и затруднительной, появление телефона стало настоящим прорывом.

Однако, абонентская плата была непомерно высокой — телефон обходился в 250 рублей в год, при том, что среднегодовое жалование в столице тогда равнялось 300 рублям.

Из-за дороговизны телефонной связью пользовались в основном городские банки, правление железной дороги, семья Нобели и несколько газет.

Интересно, что служить на телефонной станции могли только хорошо обученные молодые незамужние девушки высокого роста. Работа считалась очень утомительной, ведь «телефонным барышням» приходилось устанавливать до двухсот соединений в час.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», эти девушки стали пионерками новой профессии, открывшими путь к современным технологиям связи.

1941: Героизм ленинградцев в борьбе за город

В 1941 году, в трагические дни начала Великой Отечественной войны, в Ленинграде была создана комиссия по вопросам обороны города.

В ее задачи входила координация работ по созданию оборонительных сооружений вокруг Ленинграда и Лужского рубежа, который пролегал от Финского залива до озера Ильмень. Здесь было создано 570 дотов и дзотов, а также выкопаны противотанковые рвы длиной 94 километра.

Строительство велось в невероятно тяжелых условиях, под постоянными обстрелами и бомбежками, но жители города, несмотря ни на что, проявляли невероятный героизм и трудолюбие. Один из руководителей строительства, инженер М. Басов, тогда писал:

«Я много строил за свою жизнь. Строил с опытными землекопами, каменщиками, бетонщиками. Но никогда не видел такого великого подъема, такой подлинной трудовой ярости».

Свидетельством беспримерного героизма ленинградцев является письмо, найденное в патронном ящике в траншее:

«Дорогой сынок! Дорогой наш защитник и друг! Для тебя мы вырыли эту траншею. Смотри, не дай прорваться врагам к Ленинграду. Вот тебе мой завет. Хоть ты не знаешь меня, а письмо мое прими. Родная мать скажет тебе то же, что и я: бей фашистов, сынок!»

Это трогательное письмо — символ единения народа и непоколебимой веры в победу. Его автор — пожилая жительница города, работавшая на сооружении защитных укреплений, Д.П. Калачева, и ее дочка Люба.

1963: Расширение метрополитена

1 июля 1963 году было открыто движение поездов метро до станций «Площадь Мира», «Невский проспект», «Горьковская», «Петроградская».

Московско-Петроградская линия протянулась на север на 4 подземные станции, причем «Горьковская» и «Петроградская» впервые в отечественном метростроении располагались на острове.

Открытие новых станций метро стало важным событием в жизни города, облегчившим транспортное сообщение и связавшим разные районы Ленинграда. Метро стало неотъемлемой частью городского ландшафта и символом развития и прогресса.

1969: Голос молодежи Ленинграда

В 1969 году вышел первый номер ленинградского журнала «Аврора» — общественно-политического и литературно-художественного молодежного журнала.

На страницах «Авроры» публиковались произведения молодых писателей и поэтов, статьи о культуре и искусстве, а также материалы, отражавшие жизнь советской молодежи.

В разные годы членами редколлегии были известные литераторы Ольга Берггольц, Глеб Горбовский, Глеб Горышин, Михаил Дудин, Вера Кетлинская, Сергей Орлов, Юрий Рытхэу и другие.

Считается, что название для нового журнала придумал поэт Михаил Дудин. Когда в Ленинградском доме писателя обсуждали, как назвать издание, Михаил Александрович выглянул из окна (Дом писателя находился тогда на набережной Кутузова), увидел на другой стороне Невы крейсер и воскликнул:

«А что тут решать?! «Аврора!»

Журнал «Аврора» стал важным культурным явлением и площадкой для самовыражения молодых талантов, внесших значительный вклад в развитие ленинградской и советской литературы.

1 июля — день, полный значимых событий, отражающих различные этапы истории Ленинграда-Санкт-Петербурга.

От мрачных тайн Алексеевского равелина до героических страниц обороны города, от первых шагов телефонии до рождения легендарного журнала — этот день напоминает о богатом прошлом и ярком настоящем одного из красивейших городов мира.