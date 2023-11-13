Плесень долго не побеспокоит: секретный прием продлит срок годности хлеба

Целые буханки приходится отправлять в мусорку, если домочадцы без особого энтузиазма едят хлеб. Ведь дни его сочтены, а плесень не заставит себя ждать, если просто оставлять изделие в пакете. К длительному хранению нужно подготовиться.

Тем, кто держит выпечку в хлебнице, предварительно нужно ее подсушить, то есть оставить на открытом воздухе примерно на час. Без специальной утвари тоже можно справиться, для этого понадобится обычный полиэтиленовый пакет. В нем необходимо проделать мелкие дырочки, чтобы не задерживалась влага.

«Внутри упаковки создается "парниковый" эффект, поэтому предварительно в пакете делают отверстия. Так и не будет плесени, и не зачерствеет», — поделилась с порталом News специалист Центра оценки качества зерна Татьяна Андреанова.

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