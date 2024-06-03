Пляжный отдых в Грузии не хуже турецкого: и песок мелкий, и вода теплая

Грузия давно завоевала любовь туристов не только своей самобытностью, культурой и вкусной едой, но и пляжами. В этой стране есть несколько мест, где можно и позагорать, и вдоволь наплаваться. Отдыхающие визжат от восторга, ведь эти курорты ничуть не хуже, чем в Турции или Египте, а платить за них нужно гораздо меньше.

Батуми

В Батуми находится самый популярный пляж, на котором отдыхают приезжие. Покрытие там в основном состоит из мелкой гальки, но дискомфорта это не приносит. Море теплое и чистое. Лучше всего отдыхать с мая по октябрь. Именно в это время вода успевает прогреваться до нужной температуры. Плюсом Батуми еще является то, что вокруг много местных достопримечательностей, баров, дискотек и красивой архитектуры. Вы сможете совместить «тюлений» отдых и активный, находясь в одном городе.

Источник фото: Legion-Media

Кобулети

Сюда ездят те, кто хочет получить золотую середину в плане отдыха. Город похож одновременно и на современный, и советский с санаториями и здравницами. Пляж протягивается примерно на 10 километров. Можно полежать на мелкой гальке, а можно выбрать и черный песок. Местные жители верят, что он магнитный и прекрасно оздоравливает весь организм.

Уреки

Если у вас цель поправить здоровье, то едьте в грузинский город-курорт Уреки. Пляжи там полностью состоят из целебного магнитного песка, поэтому туда направляются люди с проблемами опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы. Туристов в небольшом поселке мало, поэтому вы сполна сможете насладиться местным колоритом, не натыкаясь на толпы людей.

Источник фото: Legion-Media

Гонио и Квариати

Любителям горных пейзажей понравится в двух небольших поселках Гонио и Квариати. Они находятся рядом друг с другом и пляж у них общий. Природа в этой местности поистине уникальна. Помимо высоченных каменных изваяний и гор можно увидеть водопады и старую крепость.

Сарпи

Такое название носит небольшая деревня, расположенная на границе с Турцией. Пляжи там песчаные, вода чистая. Колорита приют скалы, с которых можно нырять. Такое развлечение очень понравится молодежи. Кроме того, легко заскочить и в соседнюю страну. Так, кстати, часто поступают местные жители.

Шекветили

Это место тихое и спокойное. Пляж полностью песчаный и темный. Шекветили выбирают пенсионеры или семьи с детьми. Рядом располагается сосновая роща, так что воздух в радиусе нескольких километров невероятно полезный и насыщенный.

Источник фото: Legion-Media