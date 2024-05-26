Почему Азовское море круче Черного

Летом многие россияне едут прямиком к Черному морю. Однако в России есть лучший кандидат роль идеального места для отдыха. Азовское море имеет ряд важных преимуществ перед тем, что омывает переполненные пляжи Анапы и Сочи. Разберем, почему же оно выигрывает.
Вода теплее
Максимальная глубина Черного моря достигает двух километров, Азовского — всего 14 метров. Благодаря этой особенности вода во втором теплее. За последние 10 лет в жарком августе Черное море прогревалось лишь до +23,8°C, а температура воды в Азовском поднималась до +26–32°C.
Подходит для отдыха с детьми
Из-за мелководья Азовское море станет отличным местом для отдыха семей с детьми. Помимо глубины, в Черном море есть холодные подводные течения, из-за которых малыши могут простудиться. Кроме того, там бывают волны.
Песочные пляжи
Любителям полежать на песочке тоже больше подойдет побережье Крыма и Ростовской области. Большинство пляжей там песчаные, а дно состоит еще и из грязи, которая оказывает лечебный эффект. На Черном море придется располагаться на гальке. Во время купания многие надевают специальные коралловые тапочки, чтобы было удобнее.
Меньше народу
Летом все курорты Черного моря обычно переполнены, на пляжах не протолкнуться, а купаться приходится, как кильки в банке. Прибрежные зоны Азовского моря в меньшей степени заполнены туристами. Те, кто передвигается на машине, могут найти уголки девственной природы.
Ближе к Москве
От столицы до Черного моря — 1500 километров. Азовское море чуть ближе, если рассматривать район Таганрога и Ростова-на-Дону.
Экономия бюджета
Поскольку Азовское море не так популярно, как Черное, цены на размещение в отелях и развлечения там гораздо ниже. Дешевле всего обойдется отдых в поселках Кучугуры и Пересыпь. Они могут похвастаться чистыми пляжами, однако инфраструктура пока хромает.
Меньше медуз
Большинство видов медуз не любят пресную воду. Соленость Черного моря составляет порядка 18%, что идеально для этих морских обитателей. В Азовском море их значительно меньше.
Источник фото: Legion-Media