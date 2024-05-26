Почему Азовское море круче Черного

Летом многие россияне едут прямиком к Черному морю. Однако в России есть лучший кандидат роль идеального места для отдыха. Азовское море имеет ряд важных преимуществ перед тем, что омывает переполненные пляжи Анапы и Сочи. Разберем, почему же оно выигрывает.

Вода теплее

Максимальная глубина Черного моря достигает двух километров, Азовского — всего 14 метров. Благодаря этой особенности вода во втором теплее. За последние 10 лет в жарком августе Черное море прогревалось лишь до +23,8°C, а температура воды в Азовском поднималась до +26–32°C.

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Подходит для отдыха с детьми

Из-за мелководья Азовское море станет отличным местом для отдыха семей с детьми. Помимо глубины, в Черном море есть холодные подводные течения, из-за которых малыши могут простудиться. Кроме того, там бывают волны.

Песочные пляжи

Любителям полежать на песочке тоже больше подойдет побережье Крыма и Ростовской области. Большинство пляжей там песчаные, а дно состоит еще и из грязи, которая оказывает лечебный эффект. На Черном море придется располагаться на гальке. Во время купания многие надевают специальные коралловые тапочки, чтобы было удобнее.

Источник фото: Legion-Media

Меньше народу

Летом все курорты Черного моря обычно переполнены, на пляжах не протолкнуться, а купаться приходится, как кильки в банке. Прибрежные зоны Азовского моря в меньшей степени заполнены туристами. Те, кто передвигается на машине, могут найти уголки девственной природы.

Ближе к Москве

От столицы до Черного моря — 1500 километров. Азовское море чуть ближе, если рассматривать район Таганрога и Ростова-на-Дону.

Экономия бюджета

Поскольку Азовское море не так популярно, как Черное, цены на размещение в отелях и развлечения там гораздо ниже. Дешевле всего обойдется отдых в поселках Кучугуры и Пересыпь. Они могут похвастаться чистыми пляжами, однако инфраструктура пока хромает.

Источник фото: Legion-Media

Меньше медуз

Большинство видов медуз не любят пресную воду. Соленость Черного моря составляет порядка 18%, что идеально для этих морских обитателей. В Азовском море их значительно меньше.

Источник фото: Legion-Media