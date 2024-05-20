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Почему кошки мнут лапами одеяло или своего хозяина: дело не в приливе нежности

Почему кошки мнут лапами одеяло или своего хозяина: дело не в приливе нежности
Иногда привычка может указывать на проблемы

Есть сразу несколько причин.

У каждой кошки есть свои причуды и привычки. Но очень многих из них объединяет следующая особенность — они перебирают передними лапками. И не все знают, с чем же связано это милое действие. Многие думают, что так питомец выражает свою любовь и привязанность, но все отнюдь не так просто.

Дело в том, что даже в этой привычке каждая кошка уникальна. Пока одни топчут лапками кого-то из членов семьи, другие делают это с совершенно неожиданными предметами. В любом случае это абсолютно нормальное и естесственное поведение, а причин у него сразу несколько.

Выражение чувств

Конечно же, одна из наиболее вероятных и очевидных причин — проявление своей любви к членам семьи и дому, в котором проживает питомец. Если животное чувствует себя комфортно и безопасно, то с помощью такого языка тела оно дает об этом понять. Человеку, которого кошка мнет лапками чаще всего, повезло, ведь таким образом питомец буквально говорит о своем доверии.

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Молочный шаг

Так называется привычка котят разминать живот матери перед кормлением, чтобы стимулировать выработку молока. Бывает так, что во взрослом возрасте эта привычка сохраняется. Считается, что так питомец погружается в приятные воспоминания и чувствует себя комфортно. Если избранником для такого шага стали вы, это также говорит о том, что питомец к вам расположен.

Подготовка ко сну

Но не всегда такая привычка обусловлена нежными чувствами. Иногда питомец просто проверяет свою постель на мягкость и пытается подготовить себе уютное местечко для сна.

Также стоит учесть, что на лапах у кошек расположены железы, которые выделяют феромоны. Их присутствие на спальном месте позволяет питомцу ощутить безопасность и как следует расслабиться. Так что если вы заметили что кошка мнет диван, подушку или одеяло, значит, животное собирается как следует вздремнуть.

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Стресс

Если питомец испытывает стресс, то для успокоения он может начать переминаться с лапы на лапу. Если вы заметили, что в последнее время животное стало делать так чаще, то стоит уделить ему больше внимания и посетить ветеринара, ведь подобное поведение может говорить и о том, что питомец испытывает боль. Только специалист сможет грамотно оценить состояние животного и при необходимости назначить лечение.

В дальнейшем для предотвращения стресса, постарайтесь оградить кошку от резких запахов, звуков и незнакомцев. Исключив эти факторы, вы создадите для питомца комфортную среду, что положительно скажется на его самочувствии, объясняют эксперты портала Sheba.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Общество Животные
20 мая 2024 12:30
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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