Почему кошки мнут лапами одеяло или своего хозяина: дело не в приливе нежности

У каждой кошки есть свои причуды и привычки. Но очень многих из них объединяет следующая особенность — они перебирают передними лапками. И не все знают, с чем же связано это милое действие. Многие думают, что так питомец выражает свою любовь и привязанность, но все отнюдь не так просто.

Дело в том, что даже в этой привычке каждая кошка уникальна. Пока одни топчут лапками кого-то из членов семьи, другие делают это с совершенно неожиданными предметами. В любом случае это абсолютно нормальное и естесственное поведение, а причин у него сразу несколько.

Выражение чувств

Конечно же, одна из наиболее вероятных и очевидных причин — проявление своей любви к членам семьи и дому, в котором проживает питомец. Если животное чувствует себя комфортно и безопасно, то с помощью такого языка тела оно дает об этом понять. Человеку, которого кошка мнет лапками чаще всего, повезло, ведь таким образом питомец буквально говорит о своем доверии.

Молочный шаг

Так называется привычка котят разминать живот матери перед кормлением, чтобы стимулировать выработку молока. Бывает так, что во взрослом возрасте эта привычка сохраняется. Считается, что так питомец погружается в приятные воспоминания и чувствует себя комфортно. Если избранником для такого шага стали вы, это также говорит о том, что питомец к вам расположен.

Подготовка ко сну

Но не всегда такая привычка обусловлена нежными чувствами. Иногда питомец просто проверяет свою постель на мягкость и пытается подготовить себе уютное местечко для сна.

Также стоит учесть, что на лапах у кошек расположены железы, которые выделяют феромоны. Их присутствие на спальном месте позволяет питомцу ощутить безопасность и как следует расслабиться. Так что если вы заметили что кошка мнет диван, подушку или одеяло, значит, животное собирается как следует вздремнуть.

Стресс

Если питомец испытывает стресс, то для успокоения он может начать переминаться с лапы на лапу. Если вы заметили, что в последнее время животное стало делать так чаще, то стоит уделить ему больше внимания и посетить ветеринара, ведь подобное поведение может говорить и о том, что питомец испытывает боль. Только специалист сможет грамотно оценить состояние животного и при необходимости назначить лечение.

В дальнейшем для предотвращения стресса, постарайтесь оградить кошку от резких запахов, звуков и незнакомцев. Исключив эти факторы, вы создадите для питомца комфортную среду, что положительно скажется на его самочувствии, объясняют эксперты портала Sheba.

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