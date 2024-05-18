Почему нельзя жениться в мае, и насколько правдива эта странная примета

Выражение «нельзя жениться в мае, потому что будешь всю жизнь маяться» слышали многие, а вот откуда оно пошло, и почему так опасно ходить в ЗАГС в этом цветущем месяце, знают лишь единицы. Существует несколько версий, где появилось это поверье впервые, и с чем оно связано.

Урожай

На Руси не разрешали молодоженам жениться в мае по причине того, что все зимние запасы были на исходе, а новых еще не выросло. Кормить целую деревню в последний месяц весны было достаточно проблематично. Кроме того в это время нужно было активно заниматься огородом, высаживать овощи, полоть грядки и работать в поле. Ни о каких торжествах речи и не шло.

В это время обычно проходила посевная, в которой принимали участие все от мала до велика. А так как свадьбы обычно длились не день и даже не два, а неделями, то такой роскоши никто себе позволить не мог. В первую очередь люди думали о том, как прокормить себя и свою семью.

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Церковь

Русская православная церковь тоже не была в восторге от майских бракосочетаний. Дело в том, что чаще всего на май выпадала Пасха, великий пост перед ней, день поминовения усопших. В это время заключать браки было нежелательно, поэтому все переносили на лето или осень. Там попасть в церковный праздник вероятность была меньше.

По старым поверьям также 1 мая наступала Вальпургиева ночь. Это время, когда нечисть чувствует себя хозяином положения, можно приворожить кого угодно и сделать приворот. Именно поэтому некоторые считали браки в мае проделками нечистой силы, от лукавого. Якобы мужчину могли окольцевать, затуманив его разум всяческими заговорами.

Древние приметы

Оказалось, что даже древнеримский поэт Овидий негативно относился к браку в мае. Он написал такие строки в одном из своих произведений:

«И ни вдове в эти дни, ни девице праздновать свадьбу не подобает никак: долгим не будет их век,

Вот почему я скажу, если ты пословицам веришь: в мае, народ говорит, замуж идти не к добру».

Философ Плутарх тоже поддержал своего коллегу. Он писал в своих трактатах, что май — это месяц стариков, тогда как июнь можно смело назвать месяцем молодых. Почему он так решил до сих пор остается загадкой.

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Что говорит статистика

Конечно, для тех, кто не верит в приметы, никаких помех не существует, тем более по официальной статистике нет никаких данных, что именно в пятый месяц года разводов больше, чем в остальные. Но есть тут небольшой психологический нюанс для особо впечатлительных. Если вы подсознательно будете себе накручивать, что брак точно потерпит крах из-за обручения в мае, то так оно и случится. Ссоры и негативные события вы будете притягивать в семью сами.

Источник фото: Legion-Media