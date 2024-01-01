Очищенная половинка луковицы не засохнет: спасет одна хитрость

Жалко выбрасывать остатки луковицы, которая вовремя не пригодилась. Но в холодильнике уже почищенный овощ долго не пролежит. Буквально через сутки скукожится и засохнет. Предотвратить неприятность вполне реально.

Лишнюю половинку лучше всего хранить в отдельном контейнере, чтобы продлить срок ее годности. Ведь в пакете она «задохнется», а в открытом виде просто заветрится. Но сначала обязательно смажьте овощ кусочком сливочного масла.

Перед следующей готовкой остатки можно просто стереть ножом. Если собираетесь делать зажарку, то делать этого не придется: так еще вкуснее получится, передает Дзен-канал Technotion.

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