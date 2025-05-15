От «Адмиралтейской» до «Горного института»: обнародован топ самых глубоких станций петербургской подземки и их секреты

Станции и тоннели петербургской подземки расположены на большой глубине неслучайно. Их строили в сложных геологических условиях — на глубинах до 40 метров располагаются неустойчивые обводненные грунты. А кроме того, первые станции появлялись в историческом центре, среди памятников архитектуры.

В таких условиях строительство станций на малой глубине было невозможно. Какие же станции являются самыми глубокими в Петербурге и какие тайны хранит их строительство?

Новый лидер: «Горный институт» врывается в топ

В конце прошлого года топ самых глубоких станций петербургской подземки претерпел изменения. В первую десятку ворвался «Горный институт». Его глубина около 70 метров. Впрочем, других новичков в этом списке в ближайшее время не предвидится. Этот факт подчеркивает особенность петербургского метростроения и сложность новых проектов.

«Адмиралтейская»: самая глубокая станция в России

«Адмиралтейская» — 86 метров. Фрунзенско-Приморская (фиолетовая) линия. Это самая глубокая станция метро в Петербурге и в России, а также одна из самых глубоких в мире. Чтобы подняться на поверхность или спуститься в подземку, пассажирам приходится пользоваться не одним, а двумя эскалаторами.

Длина большого эскалатора составляет 69 метров, малого — ещё 15, их соединяет 112-метровый коридор. Глубина «Адмиралтейской» — это результат сложных геологических условий и необходимости сохранения исторической застройки в центре города.

«Комендантский проспект»: авария, изменившая глубину

«Комендантский проспект» — 75 метров. Фрунзенско-Приморская (фиолетовая) линия. Первые тоннели к будущей станции в районе северных новостроек начали прокладывать ещё в конце 1980-х, однако до сооружения наклонного хода дело дошло лишь в начале 2000-х.

Развитие метро в те годы сильно тормозила борьба с так называемым «размывом» между станциями «Площадь Мужества» и «Лесная».

Трагедия и глубина: размыв на красной ветке

Как пишет «Деловой Петербург», техногенная авария на красной ветке вынудила метростроителей опустить тоннель от «Старой Деревни» к «Комендантскому проспекту» на большую глубину, чтобы размыв не повторился.

Для первых пассажиров «Комендантский проспект» открыли 2 апреля 2005 года. Этот трагический опыт повлиял на технологии строительства и глубину заложения многих станций петербургского метро.

«Пролетарская»: две группы эскалаторов и городская легенда

«Пролетарская» — 72 метра. Невско-Василеостровская (зеленая) линия. Станцию открыли 10 июля 1981 года одновременно с соседней «Обухово».

В проекте «Пролетарская» имела другое название — «Завод «Большевик» (также рассматривались такие варианты, как «Александровское» и «Троицкое село») и должна была располагаться на пересечении улиц Бабушкина и Чернова. Однако в итоге вестибюль возвели на проспекте Обуховской Обороны.

В первоначальном проекте продолжения зеленой ветки никакой станции в этом месте не было. Изначальная трассировка ветки предусматривала прямой путь от «Ломоносовской» до «Обухово». Но в ходе проектирования в схему внесли изменения, добавив еще одну станцию.

Причины корректировок до конца не ясны — упоминаются как рост числа предприятий в районе, так и экстренный маневр из-за аварии с метаном. Строительство осложнялось и геологическими особенностями: прохождение участка через слои нестабильного водонапорного песчаника заставило инженеров существенно снизить скорость работ, требуя особых мер предосторожности.

На «Пролетарской», на тот момент самой глубокой станции в городе, впервые использовали схему с двумя группами эскалаторов, соединенных коридором: первый длиной 65 м и второй — 5,7 м. Позднее этот прием повторили на «Адмиралтейской».

А в народе появилась легенда о том, что строители пробивали наклонный ход одновременно с двух сторон и разминулись. На самом же деле создать и обслуживать один сверхдлинный эскалатор было бы просто проблематично. Эта история — яркий пример того, как технические решения могут порождать городские легенды.

Подземные чудеса Петербурга

Петербургское метро — это не только транспортная система, но и уникальное архитектурное и инженерное сооружение. Глубокие станции с их сложными эскалаторными системами и уникальной историей строительства — это подземные чудеса, которые рассказывают о борьбе человека со стихией и о стремлении к развитию города.