Городовой / Город / От «Адмиралтейской» до «Горного института»: обнародован топ самых глубоких станций петербургской подземки и их секреты
Эксклюзив
Последние новости
Игра в «зайца» теперь невыгодна: Петербург меняет систему штрафов за неоплаченный проезд Город
«Основоположник наращивания ногтей — стоматолог»: стоит ли покрывать зубы гель-лаком Общество
Автобусы, паромы и пешие прогулки: как побывать в Карелии без машины Общество
Архитектурные монстры Петербурга: какие здания раздражают горожан больше всего и почему их называют «кошмаром» Город
Вечное противостояние: чем отличается ленинградский рассольник от московского, и как его приготовить Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Транспорт Туризм
Категории
Общество Спорт

От «Адмиралтейской» до «Горного института»: обнародован топ самых глубоких станций петербургской подземки и их секреты

15 мая 2025 22:29
метро Петербурга, Адмиралтейская
От «Адмиралтейской» до «Горного института»: обнародован топ самых глубоких станций петербургской подземки и их секреты
globallookpress/Maksim Konstantinov

Подземные рекорды Северной столицы.

Станции и тоннели петербургской подземки расположены на большой глубине неслучайно. Их строили в сложных геологических условиях — на глубинах до 40 метров располагаются неустойчивые обводненные грунты. А кроме того, первые станции появлялись в историческом центре, среди памятников архитектуры.

В таких условиях строительство станций на малой глубине было невозможно. Какие же станции являются самыми глубокими в Петербурге и какие тайны хранит их строительство?

Новый лидер: «Горный институт» врывается в топ

В конце прошлого года топ самых глубоких станций петербургской подземки претерпел изменения. В первую десятку ворвался «Горный институт». Его глубина около 70 метров. Впрочем, других новичков в этом списке в ближайшее время не предвидится. Этот факт подчеркивает особенность петербургского метростроения и сложность новых проектов.

«Адмиралтейская»: самая глубокая станция в России

«Адмиралтейская» — 86 метров. Фрунзенско-Приморская (фиолетовая) линия. Это самая глубокая станция метро в Петербурге и в России, а также одна из самых глубоких в мире. Чтобы подняться на поверхность или спуститься в подземку, пассажирам приходится пользоваться не одним, а двумя эскалаторами.

Длина большого эскалатора составляет 69 метров, малого — ещё 15, их соединяет 112-метровый коридор. Глубина «Адмиралтейской» — это результат сложных геологических условий и необходимости сохранения исторической застройки в центре города.

«Комендантский проспект»: авария, изменившая глубину

«Комендантский проспект» — 75 метров. Фрунзенско-Приморская (фиолетовая) линия. Первые тоннели к будущей станции в районе северных новостроек начали прокладывать ещё в конце 1980-х, однако до сооружения наклонного хода дело дошло лишь в начале 2000-х.

Развитие метро в те годы сильно тормозила борьба с так называемым «размывом» между станциями «Площадь Мужества» и «Лесная».

Трагедия и глубина: размыв на красной ветке

Как пишет «Деловой Петербург», техногенная авария на красной ветке вынудила метростроителей опустить тоннель от «Старой Деревни» к «Комендантскому проспекту» на большую глубину, чтобы размыв не повторился.

Для первых пассажиров «Комендантский проспект» открыли 2 апреля 2005 года. Этот трагический опыт повлиял на технологии строительства и глубину заложения многих станций петербургского метро.

«Пролетарская»: две группы эскалаторов и городская легенда

«Пролетарская» — 72 метра. Невско-Василеостровская (зеленая) линия. Станцию открыли 10 июля 1981 года одновременно с соседней «Обухово».

В проекте «Пролетарская» имела другое название — «Завод «Большевик» (также рассматривались такие варианты, как «Александровское» и «Троицкое село») и должна была располагаться на пересечении улиц Бабушкина и Чернова. Однако в итоге вестибюль возвели на проспекте Обуховской Обороны.

В первоначальном проекте продолжения зеленой ветки никакой станции в этом месте не было. Изначальная трассировка ветки предусматривала прямой путь от «Ломоносовской» до «Обухово». Но в ходе проектирования в схему внесли изменения, добавив еще одну станцию.

Причины корректировок до конца не ясны — упоминаются как рост числа предприятий в районе, так и экстренный маневр из-за аварии с метаном. Строительство осложнялось и геологическими особенностями: прохождение участка через слои нестабильного водонапорного песчаника заставило инженеров существенно снизить скорость работ, требуя особых мер предосторожности.

На «Пролетарской», на тот момент самой глубокой станции в городе, впервые использовали схему с двумя группами эскалаторов, соединенных коридором: первый длиной 65 м и второй — 5,7 м. Позднее этот прием повторили на «Адмиралтейской».

А в народе появилась легенда о том, что строители пробивали наклонный ход одновременно с двух сторон и разминулись. На самом же деле создать и обслуживать один сверхдлинный эскалатор было бы просто проблематично. Эта история — яркий пример того, как технические решения могут порождать городские легенды.

Подземные чудеса Петербурга

Петербургское метро — это не только транспортная система, но и уникальное архитектурное и инженерное сооружение. Глубокие станции с их сложными эскалаторными системами и уникальной историей строительства — это подземные чудеса, которые рассказывают о борьбе человека со стихией и о стремлении к развитию города.

Новости по теме
5 особенных станций метро Петербурга, на которых придется платить дважды, если проехали свою станцию 5 особенных станций метро Петербурга, на которых придется платить дважды, если проехали свою станцию 3 февраля 2025 09:31
«Горный институт» разрешили ввести в эксплуатацию: когда открытие станции в Петербурге? «Горный институт» разрешили ввести в эксплуатацию: когда открытие станции в Петербурге? 25 декабря 2024 11:14
Когда ждать открытия станции «Горный институт»: новые подробности о сроках Когда ждать открытия станции «Горный институт»: новые подробности о сроках 12 декабря 2024 20:14
Запасаемся терпением: что известно об открытии станции «Горный институт» Запасаемся терпением: что известно об открытии станции «Горный институт» 28 ноября 2024 12:00
«Горный институт» почти достроили, а что с другими станциями метро? Разбираемся вместе «Горный институт» почти достроили, а что с другими станциями метро? Разбираемся вместе 21 ноября 2024 09:00
Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».