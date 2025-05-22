Поколение Z и спорт: почему молодежь отказывается от тренировок в залах

Мы живем в эпоху технического прогресса, что в свою очередь отражается на нашем образе жизни, особенно это чувствует поколение, которое с детства привыкло быть под постоянным вниманием.

Спорт и здоровый образ жизни становится настоящим трендов в современном мире. Однако в последнее время молодежь, а именно так называемое поколение зумеров отказывается от похода в спортзалы. И причина тут не в отсутствии мотивации. Главный страх — это попасть в чужие видео.

Тревога в спортзале

Компания Levity провела исследование и даже придумало специальный термин этому тренду — gymxiety, что можно перевести как «тревога в спортзале», передает сайт MEN TODAY. Поколение Z опасается, что станет героями нелепых видео без их согласия. Ролики размещаются в социальных сетях, где пользователи могут обсмеять или осудить.

Зумеры слишком серьезно относятся к мнению в соцсетях и подвержены их влиянию. Для нынешней молодежи ощущения, что за тобой постоянно наблюдают, оценивают и могут записать на видео — это настоящий стресс и дискомфорт.

Почему так происходит?

В спортзалах сейчас много блогеров и просто посетителей, которые тайно снимают других на телефон, чтобы потом выложить видео в своем аккаунте. По данным опросов, примерно 10% посетителей спортзалов признаются, что снимают других без разрешения. Это и создает атмосферу постоянного контроля и страха быть запечатленным в неловком моменте.

Из-за этого почти каждый пятый молодой человек пропускал тренировки или даже переставал ходить в спортзал вовсе. Многие меняют стиль одежды, чтобы выглядеть менее заметными и избежать нежелательного внимания. Особенно остро эта проблема касается девушек: 85% женщин чувствуют дискомфорт в зале, а 44% из них говорят, что фитнес-контент отбивает у них желание тренироваться.

Как это влияет на спорт и здоровье?

Интересно, что поколение Z в целом очень заботится о здоровье и хочет заниматься спортом. По данным исследований, около 36% регулярно тренируются, а еще 50% хотят начать, но им нужна поддержка. Многие из них предпочитают тренировки дома или онлайн, чтобы избежать стрессовой атмосферы спортзала.

Что делают фитнес-клубы?

Некоторые спортзалы уже начали бороться с этой проблемой. Вводят запреты на съемку, создают специальные зоны без камер и продвигают культуру уважения к личному пространству. Тренеры включают в программы техники борьбы с тревогой и помогают новичкам почувствовать себя комфортно.

Мы живем в эпоху, когда границы между реальной жизнью и онлайн-пространством стираются. Однако не стоит забывать, что есть закон, и он запрещает использовать фото и видео людей без их согласия. В итоге тот, кто решил сделать незнакомого человека объектом насмешек, в свою очередь рискует попасть под статью Гражданского кодекса и понести ответственность. Об этом и стоит помнить молодежи и быть увереннее в себе.