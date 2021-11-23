Полиция задержала екатеринбуржца, изрубившего топором троллейбус

21-летний парень, доставленный в отдел полиции, раскаялся в своем поступке и рассказал об обстоятельствах дебоша. Оказалось, что в пятницу вечером он возвращался с работы, где выпивал с коллегами. Причиной конфликта в общественном транспорте стала неадекватная вспышка агрессии на замечание контроллера, объяснил он.

«Выпивали с бригадой на работе, дальше сели в троллейбус, возник конфликт с контролером. В ходе перепалки нанес ему удар лбом в нос. Сломал либо разбил ему нос. После этого я попросил выпустить меня из троллейбуса. Они не выпустили, и я разбил стекло», — рассказал в подробностях задержанный. Мужчина раскаялся в содеянном и заявил о готовности возместить причиненный ущерб. Уточняется, что у него не было ранее уголовных судимостей. Полиция продолжает проверку.

Напомним, инцидент произошел в пятницу 19 ноября. После замечания кондуктора, мужчина ударил нанес ему удар в нос, затем достал топор и разбил окно троллейбуса, вылез в него и продолжил «рубить» окна и двери транспорта. Конфликт попал на камеры видеонаблюдения.