Городовой / Город / Меншиковский дворец — первый такой дом в Петербурге: что в нем особенного
Эксклюзив
Последние новости
Дагестан — не только горы: стоит ли ехать на море в загадочный край Общество
Все что происходит в тайге, остается в тайге: Лыкова годами скрывала правду о муже-тиране Общество
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Истории
Категории
Общество Спорт

Меншиковский дворец — первый такой дом в Петербурге: что в нем особенного

Опубликовано: 7 мая 2025 13:31
Меншиковский дворец
Меншиковский дворец — первый такой дом в Петербурге: что в нем особенного
globallookpress/ state_hermitage/ Соцсети

Дворец любил Петр Великий и часто проводил там приемы и праздники.

Меншиковский дворец — это образец роскоши и стиля в петровские времена, он был построен для князя Александра Даниловича Меншикова, ближайшего соратника Петра I.

Строительство началось в 1710 году на Васильевском острове, и это было первое каменное здание в городе. Первым архитектором был итальянец Франческо Фонтана, который не выдержал тяжелых условий и уехал. Его дело продолжил немецкий мастер Готфрид Шедель.

Дворец выполнен в стиле петровского барокко с богатыми фасадами, лепниной и резьбой. Особое внимание заслуживает турецкая баня со стеклянной крышей, где бывал и сам Петр Великий. Аналогов роскошному строению нет.

Центр дипломатии и светских мероприятий

Меншиковский дворец был не просто домом, а важным местом приема иностранных послов и проведения балов, обедов и торжеств. Петр I называл его «Посольским домом». Здесь проходили важные политические переговоры и даже свадьбы.

Судьба дворца после Меншикова

После смерти императора Меншикова отправили в ссылку, а дворец перешел в казну и использовался для разных целей. В XIX веке здание несколько раз реставрировали, а в советское время ему вернули первоначальный облик и сделали филиалом Эрмитажа, передает Культура.рф.

Во дворце сохранилась самая старинная в городе дубовая лестница, по которой поднимались хозяин дворца и его венценосный гость Пётр I.

Сегодня дворец — это уникальный памятник архитектуры и истории, который позволяет понять устройство молодого Петербурга и ощутить, как строилась новая столица России. Получается настоящий портал в прошлое, где окунаешься в атмосферу петровских времен.

Новости по теме
Куда пойти от станции метро «Старая деревня»: «Экзотический Эрмитаж», буддийский храм и дворец масона Куда пойти от станции метро «Старая деревня»: «Экзотический Эрмитаж», буддийский храм и дворец масона 8 мая 2025 16:02
Маленький и незаметный: какой дворец в Петергофе Петр I считал идеальным домом Маленький и незаметный: какой дворец в Петергофе Петр I считал идеальным домом 23 апреля 2025 13:32
Зимний дворец или Эрмитаж? Даже коренные петербуржцы могут запутаться Зимний дворец или Эрмитаж? Даже коренные петербуржцы могут запутаться 5 января 2025 10:31
Почему именно Амстердам? Вот каким Петр I видел свой собственный город Почему именно Амстердам? Вот каким Петр I видел свой собственный город 31 мая 2025 09:31
«Атланты» — голос Петербурга: какая песня стала официальным гимном Эрмитажа «Атланты» — голос Петербурга: какая песня стала официальным гимном Эрмитажа 29 мая 2025 14:31
Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».