Меншиковский дворец — первый такой дом в Петербурге: что в нем особенного

Дворец любил Петр Великий и часто проводил там приемы и праздники.

Меншиковский дворец — это образец роскоши и стиля в петровские времена, он был построен для князя Александра Даниловича Меншикова, ближайшего соратника Петра I.

Строительство началось в 1710 году на Васильевском острове, и это было первое каменное здание в городе. Первым архитектором был итальянец Франческо Фонтана, который не выдержал тяжелых условий и уехал. Его дело продолжил немецкий мастер Готфрид Шедель.

Дворец выполнен в стиле петровского барокко с богатыми фасадами, лепниной и резьбой. Особое внимание заслуживает турецкая баня со стеклянной крышей, где бывал и сам Петр Великий. Аналогов роскошному строению нет.

Центр дипломатии и светских мероприятий

Меншиковский дворец был не просто домом, а важным местом приема иностранных послов и проведения балов, обедов и торжеств. Петр I называл его «Посольским домом». Здесь проходили важные политические переговоры и даже свадьбы.

Судьба дворца после Меншикова

После смерти императора Меншикова отправили в ссылку, а дворец перешел в казну и использовался для разных целей. В XIX веке здание несколько раз реставрировали, а в советское время ему вернули первоначальный облик и сделали филиалом Эрмитажа, передает Культура.рф.

Во дворце сохранилась самая старинная в городе дубовая лестница, по которой поднимались хозяин дворца и его венценосный гость Пётр I.

Сегодня дворец — это уникальный памятник архитектуры и истории, который позволяет понять устройство молодого Петербурга и ощутить, как строилась новая столица России. Получается настоящий портал в прошлое, где окунаешься в атмосферу петровских времен.