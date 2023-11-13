Поставьте эти цветы в спальне: о проблемах со сном забудете раз и навсегда

Комнатные цветы могут не только стать декоративным элементом в квартире, но и настоящим спасением для страдающих от бессонницы. Ведь флористы уверены — некоторые растения действительно помогают улучшить самочувствие.

Горшки с культурами достаточно поставить в спальне, чтобы обогатить помещение кислородом и успокаивающим ароматом. При этом все варианты неприхотливы в уходе, поэтому справиться с выращиванием смогут и начинающие цветоводы.

Тем, кто страдает от проблем с отходом ко сну, лучше поставить в комнате лаванду, спатифиллум или сансевиерию. Все они известны своими свойствами поглощать токсины, споры плесени и снимать стресс, пишет Marie Claire.

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