Постельное белье гладить не придется: после стирки сделайте вот что

Не у всех хозяек есть привычка выглаживать постельное белье, хотя бы потому что у многих после работы не остается времени. Никакой проблемы тут нет, ведь расправить текстиль можно и без утюга. Просто сушить принадлежности нужно по-особому.

Перед тем как отправить белье в барабан, необходимо хорошо его встряхнуть. Не подойдет режим, где обозначено больше 800 оборотов, но не помешает функция дополнительного полоскания. Когда стирка подойдет к концу, не спешите нести мокрую ткань на сушилку.

Снова потрясите белье, выровняйте края и аккуратно сложите в стопку. Прямо в таком виде оставьте его лежать примерно на полчаса. Все неровности разгладятся под собственным весом ткани. Вывешивая простыни и пододеяльники, также следите за тем, чтобы сгибы были ровными, говорится на Дзен-канале «Уютный дом».

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