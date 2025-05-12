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«Принимает тибетский астролог»: как найти буддийский храм в Петербурге

Опубликовано: 12 мая 2025 10:01
Буддийский храм
«Принимает тибетский астролог»: как найти буддийский храм в Петербурге
Global Look Press / Zamir Usmanov

Храм появился в Северной столице еще в конце 18 века и пережил многие трудности, но стал эффектной достопримечательностью.

Дацан Гунзэчойнэй — первый буддийский храм в Европе, расположенный в Санкт-Петербурге, на берегу реки Большая Невка. Его история — это целая глава в развитии буддизма в России и Европе.

Как все начиналось

В конце XIX - начале XX века буддизм в России был почти незаметен: в 1869 году в Петербурге числился всего один буддист, а к 1910 году их стало около 180. Главную роль в появлении храма сыграл бурятский лама Агван Лобсан Доржиев — представитель XIII Далай-ламы. Он сумел убедить императора Николая II выделить землю и разрешить строительство храма. Деньги на строительство собирали буддисты всей Российской империи, а также сам Далай-лама.

Проект здания разработали архитекторы Гавриил Барановский и Николай Березовский. В оформлении участвовали известные художники, включая Николая Рериха, который создал витражи.

Архитектура и внутренее убранство

Храм находится близ станции метро «Старая Деревня» и появляется перед глазами весьма неожиданно. Экскурсовод Юрий Нежинский рассказал «Городовому» об этом чуде посреди советских построек.

«Эта постройка выполнена в стиле модерн, облицована эффектным необработанным гранитом. Подобного типа построек тибетской архитектуры в Петербурге больше нет. Прелесть буддийского храма заключается в том, что к нему можно не только подойти, снаружи посмотреть и сфотографироваться, но еще и внутрь зайти. Никто этому не препятствует. Нужно, как в любом храме, скромно себя вести, то есть зашли, надели бахилы и дальше двигаться по часовой стрелке. Внутри один большой зал с эффектной статуей Будды и красивыми иконами, которые развешаны вдоль стен», — рассказал историк.

Советское время

По словам эксперта, в советское время поднимался вопрос о ликвидации храма, как не соответствующего архитектуре города. В 1935 году произошел разгром этого места, ламы, которые жили в храме, были арестованы, а интерьер разграблен. Большинство объектов передали в музей истории религии атеизма.

Во время Великой Отечественной войны в храме находилась радиостанция, а после там стояла радиоглушилка. По словам историка, так глушили сигнал станций, которые вели пропаганду со стороны Финляндии. Так храм и сохранился.

Храм сегодня

«На сегодня это действующий храм и монастырь: на втором этаже принимает астролог тибетский, что очень популярно. Причем не только среди буддийского населения, но и среди местного», — отмечает экскурсовод.

Дацан Гунзэчойнэй — не просто храм, а символ культурного и духовного диалога между Востоком и Западом. Он напоминает, что Петербург — город с богатой историей, где переплелись самые разные традиции.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Город
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