Призраки петербургского метро: куда исчезли станции «Дачное», «Морская», «Жерновка» и «Пороховая»

И были ли они на самом деле?

Петербургский метрополитен — не просто транспортная артерия города, но и целый мир с собственной историей и легендами. Многие петербуржцы, изучая старые схемы метро, натыкаются на названия станций, которых сегодня нет на карте — «Дачное», «Морская», «Жерновка», «Пороховая». Куда они исчезли? Существовали ли они вообще?

Эти вопросы, будоражащие воображение, портал «Городовой» адресовал ведущему экскурсоводу «Петербург 24» Наталье Серегиной. Что же произошло с этими «станциями-призраками».

«Жерновка» и «Пороховая»: мечты, так и не ставшие реальностью

Как поясняет Наталья Серегина, станции «Жерновка» и «Пороховая» — это примеры станций, которые так и остались лишь на бумаге, в проектах.

«Так и не были построены, они существовали только в проектах», — заметила экскурсовод.

Они никогда не были построены и остались лишь элементами перспективного развития метрополитена. Реализовать не удалось по различным причинам — будь то изменение градостроительных планов или экономические факторы. Эти названия — своего рода напоминание о том, как смелые замыслы архитекторов и инженеров могут не воплотиться в жизнь.

«Дачное»: единственная станция-ветеран, ушедшая в прошлое

История станции «Дачное» — совсем иная. Это единственная станция Ленинградского (а ныне Петербургского) метро, которая существовала в реальности и впоследствии была разобрана. Она функционировала с 1966 по 1977 год и располагалась на Кировско-Выборгской линии.

«Была наземной, находилась между нынешними станциями «Ленинский проспект» и «Проспект Ветеранов». После продления линии потеряла значение как конечная и была разобрана в 1980-х», — сказала Серегина.

«Дачное» — уникальное явление для петербургского метро, славящегося своими глубокими тоннелями. Ее возвели в качестве временного решения — до продления линии на юг. Станция выполняла роль конечной, обслуживая быстрорастущие спальные районы.

Однако, после открытия участка до «Проспекта Ветеранов» в 1977 году необходимость в «Дачном» отпала. Станция потеряла свое значение как конечная — и в 1980-х годах была демонтирована. Сейчас о ней напоминает лишь небольшая площадка — расположенная между действующими станциями.

«Морская»: станция-фантом с запутанной историей

Со станцией «Морская» ситуация еще более запутанная — и полна противоречивых версий. По одной из гипотез, она предполагалась в районе Васильевского острова — в качестве промежуточной станции между «Приморской» и проектируемой станцией «Морской фасад». Предполагалось, что эта станция — станет важным транспортным узлом в новом активно развивающемся районе города.

«Впоследствии планы по застройке Морского фасада и развитию метро на Васильевском острове корректировались, и проектные станции сместились», — объяснила эксперт.

По некоторым данным — на определенном этапе строительства метрополитена станцию «Приморская» называли «Морской» в проектной документации. По другим — это название носила «Василеостровская».

В конечном итоге, обе станции открылись с нынешними названиями, а станция «Морская» так и не появилась на свет. В настоящее время ее нет ни в каких проектах. Она осталась лишь в памяти, и на старых схемах метро, будоража воображение историков и любителей петербургского метрополитена.

История «Морской» — это пример того, как градостроительные планы могут меняться под влиянием различных факторов, и как станции могут возникать и исчезать, еще до своего физического воплощения.