Продавцы супермаркетов таких клиентов на дух не переносят: вот кто оказался в черном списке

Сотрудникам магазинов у дома довольно часто приходится сталкиваться с хамством и жалобами со стороны покупателей. Но больше всего раздражает продавцов даже не это. Как ни странно, и вежливые вопросы особо любопытных граждан способны вывести их из себя.

Например, работники супермаркетов могут счесть за издевку невинный интерес о причине работе в праздники. Ведь должно быть абсолютно понятно, что сотрудники выходят на смену не по доброте душевной, а по распоряжению начальства.

Также некоторые продавцы не понимают недовольства покупателей их угрюмым видом. Некоторым приходится сидеть за кассой в течение 12 часов, а потому требования быть поприветливее вызывают искреннее недоумение.

Ну и особенно не любят тех, кто внезапно решает отказаться от покупки товара в корзине и выкладывает его там, где захотелось. Зачастую это приводит к порче товаров.

«Нет цензурных слов для людей которым лень дойти до отдела, где они взяли товар, и вернуть мясо в холодильник. Какому-то другому покупателю достанется товар с нарушением температурного режима», — пояснил сотрудник продуктового ретейла и автор Дзен-канала «Тихон Смирнов».

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