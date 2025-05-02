Городовой / Город / Кусочек Франции в Петербурге: как оказаться за границей, не выезжая за пределы города
Эксклюзив
Последние новости
Дагестан — не только горы: стоит ли ехать на море в загадочный край Общество
Все что происходит в тайге, остается в тайге: Лыкова годами скрывала правду о муже-тиране Общество
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Истории
Категории
Общество Спорт

Кусочек Франции в Петербурге: как оказаться за границей, не выезжая за пределы города

Опубликовано: 2 мая 2025 22:02
Эрмитаж
Кусочек Франции в Петербурге: как оказаться за границей, не выезжая за пределы города
Городовой ру

Французский дух очень чувствуется в Северной столице, несколько веков назад именно этот стиль приветствовался в России.

Санкт-Петербург — город, пропитанный историей и культурой, в котором тесно переплелись русские традиции и европейское влияние. Особенно заметен здесь французский след — от архитектуры до искусства и литературы. Прогуляемся по местам, где этот след ощущается особенно сильно.

Эрмитаж — французское искусство в сердце Петербурга

Начнем с Главного штаба Эрмитажа. Здесь собрана впечатляющая коллекция французской живописи — настоящая сокровищница импрессионизма и постимпрессионизма. Клод Моне, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Анри Матисс — все эти имена говорят сами за себя. Удивительно, но большая часть коллекции была собрана русскими промышленниками, они не просто покупали картины, а поддерживали новое искусство, прививая вкус той эпохе.

Летний сад — Версаль на берегах Невы

Прогуливаясь по Летнему саду, сложно представить, что к его созданию приложил руку сам Жан-Батист Леблон. Он был учеником Андре Ленотра, который создал сады Версаля. Леблон привнес в Летний сад элементы французского стиля — строгую геометрию планировки, прямые аллеи, изящные фонтаны и скульптуры, сообщает сайт Прогулки по Санкт-Петербургу. Конечно, со временем сад менялся, но дух французского паркового искусства здесь чувствуется до сих пор.

Миллионная улица

Миллионная улица сама по себе является историческим местом. В доме Титова в 1843 году останавливался французский писатель Оноре де Бальзак. Его визит в Петербург был связан с Эвелиной Ганской, любовью всей его жизни. Кстати, именно в России Бальзак был невероятно популярен. Писателю очень понравился город, хотя встретил его Николай I не очень радушно.

Троицкий мост — французское инженерное чудо

Троицкий мост — один из самых красивых мостов Петербурга, был построен французской компанией «Батиньоль». В 1903 году в торжественной церемонии закладки моста участвовали император Николай II и президент Франции Феликс Фор. Этот факт символизировал союз между Россией и Францией. Мост стал не только важной транспортной артерией, но и символом дружбы двух стран.

Храм Лурдской Божией Матери

Храм Лурдской Божией Матери — еще одно место, связанное с Францией. Он был построен в 1909 году для французской общины Петербурга. Для строительства храма использовали гранит, оставшийся после возведения Троицкого моста. В советское время храм был закрыт, но в 1990-е годы его вернули верующим. Говорят, что в 1960-е годы здесь молился президент Франции Шарль де Голль.

Новости по теме
Ремонт главного символа «Алых парусов»: разведут ли Троицкий мост на праздник выпускников Ремонт главного символа «Алых парусов»: разведут ли Троицкий мост на праздник выпускников 30 мая 2025 23:31
«Атланты» — голос Петербурга: какая песня стала официальным гимном Эрмитажа «Атланты» — голос Петербурга: какая песня стала официальным гимном Эрмитажа 29 мая 2025 14:31
Как Эрмитаж тратит огромные деньги на уборку и что включает в себя годовой клининг одного из крупнейших музеев мира Как Эрмитаж тратит огромные деньги на уборку и что включает в себя годовой клининг одного из крупнейших музеев мира 28 мая 2025 23:32
Почему в Эрмитаже не видно знаменитых котов: история пушистых охранников и их секретная жизнь Почему в Эрмитаже не видно знаменитых котов: история пушистых охранников и их секретная жизнь 27 мая 2025 17:32
Как попасть в Эрмитаж без огромных очередей: делимся советами бывалых туристов Как попасть в Эрмитаж без огромных очередей: делимся советами бывалых туристов 24 мая 2025 12:30
Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 8
🙏
😹
🙀 1
😿 1
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».