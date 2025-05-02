Кусочек Франции в Петербурге: как оказаться за границей, не выезжая за пределы города

Французский дух очень чувствуется в Северной столице, несколько веков назад именно этот стиль приветствовался в России.

Санкт-Петербург — город, пропитанный историей и культурой, в котором тесно переплелись русские традиции и европейское влияние. Особенно заметен здесь французский след — от архитектуры до искусства и литературы. Прогуляемся по местам, где этот след ощущается особенно сильно.

Эрмитаж — французское искусство в сердце Петербурга

Начнем с Главного штаба Эрмитажа. Здесь собрана впечатляющая коллекция французской живописи — настоящая сокровищница импрессионизма и постимпрессионизма. Клод Моне, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, Анри Матисс — все эти имена говорят сами за себя. Удивительно, но большая часть коллекции была собрана русскими промышленниками, они не просто покупали картины, а поддерживали новое искусство, прививая вкус той эпохе.

Летний сад — Версаль на берегах Невы

Прогуливаясь по Летнему саду, сложно представить, что к его созданию приложил руку сам Жан-Батист Леблон. Он был учеником Андре Ленотра, который создал сады Версаля. Леблон привнес в Летний сад элементы французского стиля — строгую геометрию планировки, прямые аллеи, изящные фонтаны и скульптуры, сообщает сайт Прогулки по Санкт-Петербургу. Конечно, со временем сад менялся, но дух французского паркового искусства здесь чувствуется до сих пор.

Миллионная улица

Миллионная улица сама по себе является историческим местом. В доме Титова в 1843 году останавливался французский писатель Оноре де Бальзак. Его визит в Петербург был связан с Эвелиной Ганской, любовью всей его жизни. Кстати, именно в России Бальзак был невероятно популярен. Писателю очень понравился город, хотя встретил его Николай I не очень радушно.

Троицкий мост — французское инженерное чудо

Троицкий мост — один из самых красивых мостов Петербурга, был построен французской компанией «Батиньоль». В 1903 году в торжественной церемонии закладки моста участвовали император Николай II и президент Франции Феликс Фор. Этот факт символизировал союз между Россией и Францией. Мост стал не только важной транспортной артерией, но и символом дружбы двух стран.

Храм Лурдской Божией Матери

Храм Лурдской Божией Матери — еще одно место, связанное с Францией. Он был построен в 1909 году для французской общины Петербурга. Для строительства храма использовали гранит, оставшийся после возведения Троицкого моста. В советское время храм был закрыт, но в 1990-е годы его вернули верующим. Говорят, что в 1960-е годы здесь молился президент Франции Шарль де Голль.