Утильсбор 2.0: кому придется раскошелиться и какие машины станут недоступны россиянам

Министерство промышленности и торговли России предложило распространить утилизационный сбор на автомобили с мощностью двигателя от 160 лошадиных сил, которые ввозятся физическими лицами.

Соответствующее предложение уже направлено председателю правительства Михаилу Мишустину. Ранее льготные коэффициенты при расчете утильсбора действовали для машин с объемом двигателя до трех литров.

Как изменится рынок: утильсбор для автомобилей свыше 160 л.с.

Как пишет «Газета.Ru», введение нового сбора позволит бюджету получить дополнительно от 40 до 60 миллиардов рублей. Однако часть средств будет направлена в общий бюджет через Минфин, что снизит целевое финансирование автомобильной отрасли.

С начала 2025 года ставки утильсбора на коммерческие и грузовые автомобили уже выросли на 10–20%, а долгосрочная шкала индексации предусматривает ежегодное повышение на 10–20% до 2030 года.

Льготы отменяются — что ждет покупателей престижных иномарок

По словам Дмитрия Рогова, основателя компании «РоговМобиль», нововведения особенно ощутимы для покупателей престижных иномарок.

Ранее россияне могли раз в год воспользоваться льготой и ввозить двухлитровые машины 3–5 лет с таможенной платой около 500 тысяч рублей, трехлитровые — за 800 тысяч.

Сейчас утильсбор на двухлитровые автомобили старше трех лет вырастет примерно на 1,2 миллиона рублей, а на трехлитровые — на 3 миллиона рублей.

Параметр Было ранее Новые правила (2025) Критерий для утильсбора Двигатель до 3 литров Двигатель от 160 л.с. Льготы для физических лиц Действовали для машин до 3 л, 1 раз в год Отменяются для автомобилей свыше 160 л.с. Ставки утильсбора Ниже для машин до 3 л, старше 3 лет — 500–800 тыс. руб. На 2-литровые авто старше 3 лет — +1,2 млн руб., на 3-литровые — +3 млн руб. Рост ставок на коммерческие и грузовые авто — +10–20% с начала 2025 года Долгосрочная индексация — +10–20% ежегодно до 2030 года Ожидаемый дополнительный доход бюджета — 40–60 млрд рублей Влияние на рынок Импорт подержанных иномарок был выгоден Ввоз трёхлитровых машин становится невыгодным Альтернативы для покупателей Импорт западных брендов, льготные схемы Покупка новых авто у дилеров, «серые» схемы Прогноз экспертов Конкуренция, доступность машин Рост цен, сокращение импорта западных брендов Основные игроки на вторичном рынке Китайские авто, машины из США через СНГ Преимущественно китайские автомобили

Минпромторг предлагает новые меры по утилизации импортных автомобилей

Такая резкая корректировка приведет к тому, что ввоз трехлитровых машин станет экономически невыгодным.

Эксперты предполагают, что россияне начнут отдавать предпочтение более новым автомобилям или приобретать машины из наличия у дилеров и перекупщиков, зачастую работающих по «серым» схемам.

Рост утильсбора ударит по ввозу подержанных иномарок — прогноз экспертов

Антон Шапарин, вице-президент «Национального автомобильного союза», отмечает, что вторичный рынок России представлен в основном китайскими автомобилями и машинами из США, которые восстанавливаются и ввозятся через Грузию, Армению или Белоруссию.

Если эти схемы станут слишком дорогими или невозможными, на рынке останутся преимущественно китайские автомобили.

Последствия для российского авторынка — мнение специалистов

Сокращение импорта западных брендов приведет к уменьшению конкуренции и росту цен на новые автомобили.

Отсутствие давления со стороны импорта позволит производителям и дилерам удерживать высокие цены, что негативно скажется на доступности машин для населения.

Новые ставки утильсбора и их влияние на выбор российских автолюбителей

Изменения в постановление правительства могут быть внесены в ближайшее время — многие потенциальные покупатели уже не смогут заказать желаемые автомобили.

В итоге пострадают те, кто рассчитывал на ввоз машин по старым правилам. Эксперты не ожидают значительного роста продаж новых автомобилей, поскольку повышение утильсбора сделает их менее доступными для большинства россиян.