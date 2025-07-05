Утильсбор 2.0: кому придется раскошелиться и какие машины станут недоступны россиянам

Министерство промышленности и торговли России предложило распространить утилизационный сбор на автомобили с мощностью двигателя от 160 лошадиных сил, которые ввозятся физическими лицами.
Соответствующее предложение уже направлено председателю правительства Михаилу Мишустину. Ранее льготные коэффициенты при расчете утильсбора действовали для машин с объемом двигателя до трех литров.
Как изменится рынок: утильсбор для автомобилей свыше 160 л.с.
Как пишет «Газета.Ru», введение нового сбора позволит бюджету получить дополнительно от 40 до 60 миллиардов рублей. Однако часть средств будет направлена в общий бюджет через Минфин, что снизит целевое финансирование автомобильной отрасли.
С начала 2025 года ставки утильсбора на коммерческие и грузовые автомобили уже выросли на 10–20%, а долгосрочная шкала индексации предусматривает ежегодное повышение на 10–20% до 2030 года.
Льготы отменяются — что ждет покупателей престижных иномарок
По словам Дмитрия Рогова, основателя компании «РоговМобиль», нововведения особенно ощутимы для покупателей престижных иномарок.
Ранее россияне могли раз в год воспользоваться льготой и ввозить двухлитровые машины 3–5 лет с таможенной платой около 500 тысяч рублей, трехлитровые — за 800 тысяч.
Сейчас утильсбор на двухлитровые автомобили старше трех лет вырастет примерно на 1,2 миллиона рублей, а на трехлитровые — на 3 миллиона рублей.
|Параметр
|Было ранее
|Новые правила (2025)
|Критерий для утильсбора
|Двигатель до 3 литров
|Двигатель от 160 л.с.
|Льготы для физических лиц
|Действовали для машин до 3 л, 1 раз в год
|Отменяются для автомобилей свыше 160 л.с.
|Ставки утильсбора
|Ниже для машин до 3 л, старше 3 лет — 500–800 тыс. руб.
|На 2-литровые авто старше 3 лет — +1,2 млн руб., на 3-литровые — +3 млн руб.
|Рост ставок на коммерческие и грузовые авто
|—
|+10–20% с начала 2025 года
|Долгосрочная индексация
|—
|+10–20% ежегодно до 2030 года
|Ожидаемый дополнительный доход бюджета
|—
|40–60 млрд рублей
|Влияние на рынок
|Импорт подержанных иномарок был выгоден
|Ввоз трёхлитровых машин становится невыгодным
|Альтернативы для покупателей
|Импорт западных брендов, льготные схемы
|Покупка новых авто у дилеров, «серые» схемы
|Прогноз экспертов
|Конкуренция, доступность машин
|Рост цен, сокращение импорта западных брендов
|Основные игроки на вторичном рынке
|Китайские авто, машины из США через СНГ
|Преимущественно китайские автомобили
Минпромторг предлагает новые меры по утилизации импортных автомобилей
Такая резкая корректировка приведет к тому, что ввоз трехлитровых машин станет экономически невыгодным.
Эксперты предполагают, что россияне начнут отдавать предпочтение более новым автомобилям или приобретать машины из наличия у дилеров и перекупщиков, зачастую работающих по «серым» схемам.
Рост утильсбора ударит по ввозу подержанных иномарок — прогноз экспертов
Антон Шапарин, вице-президент «Национального автомобильного союза», отмечает, что вторичный рынок России представлен в основном китайскими автомобилями и машинами из США, которые восстанавливаются и ввозятся через Грузию, Армению или Белоруссию.
Если эти схемы станут слишком дорогими или невозможными, на рынке останутся преимущественно китайские автомобили.
Последствия для российского авторынка — мнение специалистов
Сокращение импорта западных брендов приведет к уменьшению конкуренции и росту цен на новые автомобили.
Отсутствие давления со стороны импорта позволит производителям и дилерам удерживать высокие цены, что негативно скажется на доступности машин для населения.
Новые ставки утильсбора и их влияние на выбор российских автолюбителей
Изменения в постановление правительства могут быть внесены в ближайшее время — многие потенциальные покупатели уже не смогут заказать желаемые автомобили.
В итоге пострадают те, кто рассчитывал на ввоз машин по старым правилам. Эксперты не ожидают значительного роста продаж новых автомобилей, поскольку повышение утильсбора сделает их менее доступными для большинства россиян.