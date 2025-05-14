Неофициальное трудоустройство и негативные отзывы: чего опасаться при выборе работы

Как распознать мошенников в вакансии?

В поисках работы легко стать жертвой мошенников, которые маскируются под добросовестных работодателей.

Чтобы избежать неприятностей и не потерять деньги и личные данные, важно знать, как распознать мошеннические схемы и как проверить компанию. Подсказки порталу «Городовой» дала HR-консультант Зулия Лоикова, раскрыв ключевые признаки мошенничества и полезные советы для соискателей.

Оплата «за воздух»: за что нельзя платить при трудоустройстве

Первый и самый очевидный признак мошенничества — требование о предоплате.

«Факты мошенничества, например, если компания просит оплатить что-либо заранее, например, обучение, униформу, оборудование, якобы для вашего трудоустройства. Но точно вы ничего не должны платить компании, компания вам должна платить», — подчеркивает Зулия.

Работодатель не имеет права требовать от соискателя оплаты за что-либо перед трудоустройством.

Личные данные под угрозой

Следует проявить осторожность, если компания просит предоставить личные данные, особенно паспортные данные, и затягивает с подписанием трудового договора.

«А также я знаю, что бывают мошенничества, когда просят предоставить личные данные паспорта и тянут с подписанием трудового договора. Тоже могут использовать», — предупреждает эксперт.

Личные данные могут быть использованы в мошеннических схемах или переданы третьим лицам.

Непрозрачные условия оплаты: сигналы тревоги

Подозрительные условия оплаты труда — еще один «красный флаг».

«Так указывают подозрительные условия оплаты труда. Например, там зарплата зависит только от выполненного объема, но тогда пропишите объем. Тоже непрозрачно», — отмечает Зулия.

Если условия оплаты не прописаны четко и зависят только от неизвестного объема работы, есть риск не получить обещанную зарплату.

Проверка компании

Чтобы убедиться в благонадежности работодателя, необходимо тщательно проверить компанию.

«Как проверять компанию? Изучите сайт кампании, отзывы, проверьте наличие, содержание, актуальность информации и ИНН кампании», — советует Зулия.

Следует обратить внимание на дизайн сайта, контактные данные и дату регистрации компании.

Отзывы сотрудников: что говорят о компании изнутри?

Важным источником информации являются отзывы сотрудников.

«Поищите отзывы сотрудников, обратите внимание на положительные, на негативные комментарии, какой тон обсуждений, что обсуждают и так далее», — говорит эксперт.

Не стоит доверять только положительным отзывам, важно обратить внимание на то, что пишут о компании бывшие и нынешние сотрудники, какие проблемы они поднимают.

Проверка реквизитов

«Проверьте реквизиты компании, используйте открытый баз данных, ЕГРИП и так далее», — советует Зулия.

Это позволит узнать о юридическом статусе компании, дате регистрации и другой важной информации.

Подготовка к интервью

Перед собеседованием лучше тщательно подготовиться и составить список вопросов, которые нужно задать работодателю.

«Подготавливайтесь к интервью, задавайте вопросы на собеседование, уточните детали, зарплату, обязанности, условия труда. Это тоже очень важный момент», — подчеркивает Зулия.

Отсутствие информации о компании: повод для сомнений

Отсутствие информации о компании в интернете должно насторожить.

«Нет информации о компании, к примеру, она отсутствует, но это может указывать о мошенничестве, нелегальной деятельности, либо непрозрачной структуре компании», — говорит эксперт.

В редких случаях это может быть связано с тем, что компания является молодым стартапом, но в большинстве случаев отсутствие информации — признак неблагонадежности.

Неофициальное трудоустройство: риски и последствия

Отказ от официального трудоустройства — серьезный сигнал.

«Неофициальное трудоустройство, то есть риск задержать, не выплатить зарплату. Вообще договоренность на словах. Отсутствие каких-то социальных гарантий, больничных отпусков и прочее», — предупреждает Зулия.

Неофициальное трудоустройство лишает работника социальных гарантий и защиты трудового законодательства.

Негативные отзывы и быстрый процесс найма: что скрывается за спешкой?

Также стоит обратить внимание на негативные отзывы о компании и на слишком быстрый процесс найма.